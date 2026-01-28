Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Zoff: “Scudetto, c’è anche il Milan. Sarà decisivo Leao”. Poi elenca altri due fattori

INTERVISTE

Zoff: “Scudetto, c’è anche il Milan. Sarà decisivo Leao”. Poi elenca altri due fattori

Zoff: 'Scudetto, c'è anche il Milan. Sarà decisivo Leao'. Poi elenca altri due fattori
Dino Zoff, ex portiere della Nazionale Italiana (Campione del Mondo nel 1982) ed ex allenatore in Serie A, ha parlato della lotta Scudetto nel campionato italiano tra Inter, Milan e non soltanto in un'intervista a 'Repubblica'. Le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

844 partite in carriera, tra Serie B e Serie A, con le maglie di Udinese (1961-1963), Mantova (1963-1967), Napoli (1967-1972) e, soprattutto, Juventus (1972-1983) per Dino Zoff, classe 1942, ex portiere della Nazionale Italiana laureatasi Campione del Mondo nel 1982 in Spagna.

Zoff, che in bianconero da calciatore ha vinto 6 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Europea, ha rilasciato, questa mattina, una lunga intervista al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, in cui ha parlato di vari argomenti. Tra questi, la lotta Scudetto in Serie A tra Inter (prima in classifica a 52 punti), Milan (secondo a 47), Roma e Napoli (43) e Juve (42).

LEGGI ANCHE

Alla domanda 'c'è pure il Milan per lo Scudetto?', Zoff - che, successivamente, da allenatore in Serie A di Juventus (1988-1990), Lazio (1990-1994, poi nel 1997 e nel 2001) e Fiorentina (2005), ha vinto una Coppa Italia e una Coppa UEFA con la 'Vecchia Signora' - non ha avuto dubbi a riguardo.

LEGGI ANCHE: Chiarello: “Lotta alla sclerosi multipla con la scrittura. Scudetto con Rabiot. Gattuso stampato nel cuore” >>>

"Sarà decisivo Rafael Leao: dovesse esprimere tutte le sue potenzialità, la lotta diventerebbe interessante. Il distacco non è così ampio e Massimiliano Allegri non gioca le coppe", il commento di Zoff sul tema.

Leggi anche
Roma-Milan, Impallomeni ha dubbi: “Qualcosa non torna. Sembrava che i rossoneri avessero...
Milan senza coppe, è un fattore? Capello: “Ora non più. Lo ha dimostrato la Roma contro i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA