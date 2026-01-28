Alla domanda 'c'è pure il Milan per lo Scudetto?', Zoff - che, successivamente, da allenatore in Serie A di Juventus (1988-1990), Lazio (1990-1994, poi nel 1997 e nel 2001) e Fiorentina (2005), ha vinto una Coppa Italia e una Coppa UEFA con la 'Vecchia Signora' - non ha avuto dubbi a riguardo.
"Sarà decisivo Rafael Leao: dovesse esprimere tutte le sue potenzialità, la lotta diventerebbe interessante. Il distacco non è così ampio e Massimiliano Allegri non gioca le coppe", il commento di Zoff sul tema.
