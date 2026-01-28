Dino Zoff, ex portiere della Nazionale Italiana (Campione del Mondo nel 1982) ed ex allenatore in Serie A, ha parlato della lotta Scudetto nel campionato italiano tra Inter, Milan e non soltanto in un'intervista a 'Repubblica'. Le sue dichiarazioni

844 partite in carriera, tra Serie B e Serie A , con le maglie di Udinese ( 1961-1963 ), Mantova ( 1963-1967 ), Napoli ( 1967-1972 ) e, soprattutto, Juventus ( 1972-1983 ) per Dino Zoff , classe 1942, ex portiere della Nazionale Italiana laureatasi Campione del Mondo nel 1982 in Spagna .

Zoff, che in bianconero da calciatore ha vinto 6 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Europea, ha rilasciato, questa mattina, una lunga intervista al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, in cui ha parlato di vari argomenti. Tra questi, la lotta Scudetto in Serie A tra Inter (prima in classifica a 52 punti), Milan (secondo a 47), Roma e Napoli (43) e Juve (42).