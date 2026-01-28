Con la maglia rossonera l'esterno è fermo a quota 8 gol e 6 assist in 70 presenze totali. Ci sono un po' di differenze rispetto alla sua attuale avventura inglese: con il Fulham l'allenatore Marco Silva ha sperimentato Chukwueze come esterno sinistro, cosa mai vista al Milan. Ebbene in quel ruolo il nigeriano sta facendo molto bene: sfrutta i suoi movimenti per dribblare e il suo piede sinistro per mettere al centro cross importanti per gli attaccanti. Inoltre in Premier League trova difese meno asfissianti e ha più spazio per mettere in mostra la sua velocità e le sue qualità. Il piede sinistro c'è sempre stato. Perché non ha funzionato al Milan? La concorrenza con Pulisic e Leao di certo non ha aiutato. Chukwueze non ha mai trovato continuità, neanche nei periodo di maggiore continuità. Vi ricordate dei quarti di finale di Europa League contro la Roma? Chukwueze sembrava il più forma del Milan, ma Pioli non lo schierò da titolare. Un peccato. E se Chukwueze dovesse tornare in rossonero? Difficile pensare a un posto per lui nel 3-5-2 di Allegri.