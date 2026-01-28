Pianeta Milan
Milan, Chukwueze brilla in Premier League con il Fulham: perché in rossonero non ha funzionato? Ecco le differenze tattiche e non solo. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Spesso nella vita come nel calcio non tutto va come sperato. Samuel Chukwueze è arrivato al Milan come uno degli acquisti più importanti del Diavolo guidato da Furlani e Moncada: 20 milioni di euro più 8 di bonus per strapparlo al Villarreal. L'esterno nigeriano sembrava potersi giocare tutte le sue carte per conquistare il posto da titolare della fascia destra. La realtà è che Stefano Pioli ha preferito da subito Christian Pulisic, arrivato dal Chelsea per coprire la stessa necessità. Dopo stagioni di tentativi ed alti e bassi (anche con Fonseca e Conceicao in panchina) il Milan ha deciso di cedere in prestito con diritto di riscatto Chukwueze al Fulham (qui per scorprie come stanno andando i prestiti rossoneri).

Milan, Chukwueze brilla col Fulham: come mai? 

La prima parte di stagione di Chukwueze in Premier League è stata sorprendente: partito come cambio di lusso dalla panchina, l'esterno nigeriano ha conquistato tutti i tifosi del Fulham attraverso giocate, assist e gol (l'ultimo contro il Brighton). Al momento l'ex Milan è a quota 3 gol, 4 assist in 10 presenze in Premier League. Un inizio talmente buono che il suo riscatto sembra sempre più vicino: nelle casse del Milan entrerebbero circa 28 milioni più bonus. Una cifra molto importante. Ma perché Chukwueze sta funzionando in Inghilterra mentre in Italia con il Milan ha faticato molto di più?

Con la maglia rossonera l'esterno è fermo a quota 8 gol e 6 assist in 70 presenze totali. Ci sono un po' di differenze rispetto alla sua attuale avventura inglese: con il Fulham l'allenatore Marco Silva ha sperimentato Chukwueze come esterno sinistro, cosa mai vista al Milan. Ebbene in quel ruolo il nigeriano sta facendo molto bene: sfrutta i suoi movimenti per dribblare e il suo piede sinistro per mettere al centro cross importanti per gli attaccanti. Inoltre in Premier League trova difese meno asfissianti e ha più spazio per mettere in mostra la sua velocità e le sue qualità. Il piede sinistro c'è sempre stato. Perché non ha funzionato al Milan? La concorrenza con Pulisic e Leao di certo non ha aiutato. Chukwueze non ha mai trovato continuità, neanche nei periodo di maggiore continuità. Vi ricordate dei quarti di finale di Europa League contro la Roma? Chukwueze sembrava il più forma del Milan, ma Pioli non lo schierò da titolare. Un peccato. E se Chukwueze dovesse tornare in rossonero? Difficile pensare a un posto per lui nel 3-5-2 di Allegri.

