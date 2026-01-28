Nella giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, sono stati molti i quotidiani e siti web a sfondo calcistico che hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. In questi ultimi gironi di calciomercato, infatti, stanno uscendo innumerevoli notizie riguardanti gli ultimi possibili colpi dei rossoneri. Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA