Milan in prestito: Jimenez e Chukwueze in gol. Finalmente Zeroli

Durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, il Milan ha deciso di prestare molti giocatori, anche importanti, in giro per l'Italia e in Europa. Qualche giocatore interessante del settore giovanile e non solo. In totale sono dodici i rossoneri attualmente in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Come stanno andando in questa stagione? Quali sono gli accordi con il Milan? Andiamo a vederlo dopo il week end della 22^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). PROSSIMA SCHEDA>>>