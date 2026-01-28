Pianeta Milan
Calciomercato, grande errore in Serie A: usato il nome di Paolo anziché di Daniel Maldini

Dopo giorni di chiacchiere, è ufficiale: la Lazio ha effettuato il suo primo colpo: ecco Daniel Maldini, ma la Lega sbaglia nome...
Alessia Scataglini
Dopo giorni di chiacchiere, è finalmente ufficiale: la Lazio ha effettuato il suo primo colpo del mercato invernale. La società biancocelesti ha ufficializzato l'arrivo di Daniel Maldini, ex Milan e figlio di Paolo, nella capitale tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito web: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio"

Il giovane trequartista, infatti, questa mattina si è presentato a Villa Mafalda, clinica biancoceleste, per effettuare le classiche visite mediche di rito. Una volta effettuate, il giovane si è subito diretto a Fromello per porre la propria firma sul contratto che lo legherà al club laziale, per pii mettersi subito a disposizione di Maurizio Sarri. Fin qua sembrerebbe tutto normale, ma a far scalpore è stato il comunicato uscito fuori sul sito ufficiale della Lega Serie A.

Nel parlare del trasferimento, il sito della Lega ha usato il nome di Paolo e non di Daniel. Ricordiamo che Paolo Maldini, bandiera del Milan, si è ritirato ormai dal mondo del calcio più di 16 anni fa.

 

