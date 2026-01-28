Dopo giorni di chiacchiere, è ufficiale: la Lazio ha effettuato il suo primo colpo: ecco Daniel Maldini, ma la Lega sbaglia nome...

Dopo giorni di chiacchiere, è finalmente ufficiale: la Lazio ha effettuato il suo primo colpo del mercato invernale. La società biancocelesti ha ufficializzato l'arrivo di Daniel Maldini, ex Milan e figlio di Paolo, nella capitale tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito web: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio"