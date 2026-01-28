Pianeta Milan
Il giornalista e conduttore Giuseppe Cruciani ha commentato, nell'ultima puntata del podcast 'Numer1', il pareggio (1-1) del Milan di Massimiliano Allegri sul campo della Roma di Gian Piero Gasperini: difesa dell'operato del tecnico livornese
Daniele Triolo Redattore 

Così come Ivan Zazzaroni, anche Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, ha commentato, nell'ultima puntata del podcast 'Numer1', il pareggio (1-1) del Milan di Massimiliano Allegri sul campo della Roma di Gian Piero Gasperini rimediato nell'ultima giornata di campionato.

"Io non capisco tutte queste polemiche anche di opinionisti giovani che ormai attaccano quotidianamente Allegri per qualsiasi cosa. Attaccare Allegri perché nei minuti finali dice calma e non va all’assalto della Roma non è solo ridicolo ma penoso direi e nasconde il fatto che ci sono delle persone che ormai hanno preso questo andazzo, che Allegri gioca male, che non è all’altezza del Milan. Perché il Milan è quello che è, per cui ragazzi di cosa stiamo parlando", ha detto Cruciani.

"Il Milan ha perso solo una partita ad agosto, ha fatto e fa quello che deve fare - ha chiosato Cruciani -. La prima in classifica è l’Inter che ha quattro attaccanti uno più forte dell’altro. Il Milan ha Niclas Füllkrug, un ragazzo in prestito, che è quello che è, un buon giocatore. Allegri sta facendo un miracolo e sta facendo quello che deve fare ossia provare a portare il Milan in Champions League. Secondo voi il possesso palla porta punti? Voi avete mai visto i punti conteggiati con il possesso palla?".

