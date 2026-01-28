"Il Milan ha perso solo una partita ad agosto, ha fatto e fa quello che deve fare - ha chiosato Cruciani -. La prima in classifica è l’Inter che ha quattro attaccanti uno più forte dell’altro. Il Milan ha Niclas Füllkrug, un ragazzo in prestito, che è quello che è, un buon giocatore. Allegri sta facendo un miracolo e sta facendo quello che deve fare ossia provare a portare il Milan in Champions League. Secondo voi il possesso palla porta punti? Voi avete mai visto i punti conteggiati con il possesso palla?".