Milan, Zazzaroni: “Critiche ad Allegri? A Roma se non c’è quel rigore la vince …”

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha commentato, nell'ultima puntata del podcast 'Numer1', il pareggio (1-1) del Milan di Massimiliano Allegri sul campo della Roma di Gian Piero Gasperini: difesa dell'operato del tecnico livornese
Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo e direttore del 'Corriere dello Sport', ha commentato, nell'ultima puntata del podcast 'Numer1', il pareggio (1-1) del Milan di Massimiliano Allegri sul campo della Roma di Gian Piero Gasperini rimediato nell'ultima giornata di campionato.

Roma-Milan 1-1, l'analisi di Zazzaroni sul Diavolo di Allegri

Ecco cosa ha detto Zazzaroni, in primis, su Allegri: "La parola che utilizza sempre è calma, anche sul 3-0, anche nella vita. Calma, calma vuol dire ragionare, non vuol dire pareggiare, vuol dire ragionate perché vedeva che il primo tempo erano veramente in difficoltà i suoi calciatori perché signori, si gioca in due".

Zazzaroni ha quindi proseguito nell'analisi del match: "La Roma stava facendo una grande partita, di grande pressione, hanno sbagliato tecnicamente almeno quattro ripartenze quelli del Milan, passaggi orribili. Io ho visto un grande Adrien Rabiot mentre Luka Modrić non mi ha fatto impazzire".

"Con quella difesa, con tutto il rispetto, devi coprirti un po' ..."

"Il problema base - ha insistito il direttore del 'CorSport' - è che quando tu hai una difesa con Koni De Winter, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi, con tutto il rispetto, devi coprirti un po’. Ma lui non ha coperto, semplicemente ha pensato la partita sui 90 minuti perché la partita dura 90 minuti non 45".

"Poi - ha chiosato Zazzaroni sul Milan di Allegri visto a Roma - che abbia giocato un brutto primo tempo però alla fine se non c’è quel rigore la vince, la Roma il secondo tempo non ha mai tirato in porta. Poi facciamo sempre i soliti discorsi, è dietro 5 punti dalla prima in classifica, è avanti a tutte le altre. Lui si sta arrangiando".

