Zazzaroni ha quindi proseguito nell'analisi del match: "La Roma stava facendo una grande partita, di grande pressione, hanno sbagliato tecnicamente almeno quattro ripartenze quelli del Milan, passaggi orribili. Io ho visto un grande Adrien Rabiot mentre Luka Modrić non mi ha fatto impazzire".

"Con quella difesa, con tutto il rispetto, devi coprirti un po' ..." — "Il problema base - ha insistito il direttore del 'CorSport' - è che quando tu hai una difesa con Koni De Winter, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi, con tutto il rispetto, devi coprirti un po’. Ma lui non ha coperto, semplicemente ha pensato la partita sui 90 minuti perché la partita dura 90 minuti non 45".

"Poi - ha chiosato Zazzaroni sul Milan di Allegri visto a Roma - che abbia giocato un brutto primo tempo però alla fine se non c’è quel rigore la vince, la Roma il secondo tempo non ha mai tirato in porta. Poi facciamo sempre i soliti discorsi, è dietro 5 punti dalla prima in classifica, è avanti a tutte le altre. Lui si sta arrangiando".