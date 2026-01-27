Chiuso l’iter stadio a San Donato. Che ne sarà dell’area per il Milan?

( fonte: comune.sandonatomilanese.mi.it ) - I L SINDACO FRANCESCO SQUERI e l’Assessore Massimiliano Mistretta questa mattina hanno incontrato in streaming i rappresentanti di Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, F.S. Sistemi Urbani, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell’ambito dei lavori per la definizione dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione dello stadio del Milan in variante al PII San Francesco. L’incontro del Comitato era stato convocato dal Primo cittadino sandonatese per condividere la decisione di procedere alla chiusura dell’iter amministrativo, venute meno le condizioni per la prosecuzione dell’attività a seguito dell’acquisto, da parte del Milan (insieme all’Inter), delle aree comprendenti lo Stadio Meazza di San Siro.

Nel corso della seduta, tutti partecipanti hanno condiviso le valutazioni dell’Amministrazione, concordando sulla chiusura della procedura e manifestando al contempo la disponibilità a collaborare qualora, in futuro, emergano nuovi progetti inerenti allo sviluppo dell’area San Francesco che abbiano carattere sovralocale e pertanto ne prevedano il coinvolgimento.