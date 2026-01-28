Siamo giunti alle fasi conclusive del calciomercato invernale: lunedì 2 febbraio, alle ore 20:00, chiuderà questa finestra trasferimenti e il Milan - che fin qui si è limitato al solo arrivo di Niclas Füllkrug in prestito gratuito dal West Ham, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro - può regalare ancora qualche sorpresa ai propri sostenitori. Di che tipo? In uscita, potrebbe verificarsi ancora qualcosa ma, soprattutto, in entrata il Diavolo può piazzare nel finale le zampate decisive per innesti importanti. Ma andiamo con ordine. PROSSIMA SCHEDA