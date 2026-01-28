Milan, oggi operazione alla spalla per Camarda: resterà in prestito al Lecce

Lo scorso 6 gennaio , allo stadio 'Via del Mare', in occasione di Lecce-Roma 0-2 , l'attaccante Francesco Camarda ha riportato un serio infortunio alla spalla destra che, di fatto, lo ha messo fuori causa in queste settimane. Nella giornata odierna, il giovane centravanti, classe 2008 , si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere tale problematica.

Milan e Lecce, oggi operazione per Camarda

Si presume che dovrà stare fermo almeno tre mesi e che potrà rientrare in campo, pertanto, soltanto nel finale di stagione. Con quale maglia? La situazione di Camarda è chiara: il cartellino è di proprietà del Milan che, la scorsa estate, lo ha ceduto al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro.