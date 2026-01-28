Milan, oggi operazione alla spalla per Camarda: resterà in prestito al Lecce

Riservandosi, però, un diritto di contro-riscatto per una cifra di poco superiore, 4 milioni di euro. I due club, visto il lungo stop al quale andrà incontro Camarda, hanno parlato nelle ultime settimane per definire il futuro dell'attaccante. Il Milan avrebbe voluto che tornasse alla base, il Lecce ha spinto per tenerne i diritti sportivi fino al prossimo 30 giugno.
LEGGI ANCHE: Álex Jiménez resterà al Bournemouth, il Milan guadagna e non ha rimpianti: ecco perché >>>
Alla fine, ha prevalso quest'ultima soluzione. Con Camarda che, dunque, tornerà a casa, a Milano per la riabilitazione dall'infortunio e che si farà trovare pronto, in Salento, agli ordini del tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, quando avrà recuperato totalmente. Per la salvezza, infatti, servirà anche il suo apporto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA