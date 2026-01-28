Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, oggi operazione alla spalla per Camarda: resterà in prestito al Lecce

ULTIME MILAN NEWS

Milan, oggi operazione alla spalla per Camarda: resterà in prestito al Lecce

Milan, oggi operazione alla spalla per Camarda: resterà in prestito al Lecce
Francesco Camarda, classe 2008, attaccante di proprietà del Milan ma in prestito al Lecce in questa stagione, si opererà oggi alla spalla destra dopo l'infortunio patito a inizio gennaio al 'Via del Mare' contro la Roma. Le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Lo scorso 6 gennaio, allo stadio 'Via del Mare', in occasione di Lecce-Roma 0-2, l'attaccante Francesco Camarda ha riportato un serio infortunio alla spalla destra che, di fatto, lo ha messo fuori causa in queste settimane. Nella giornata odierna, il giovane centravanti, classe 2008, si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere tale problematica.

Milan e Lecce, oggi operazione per Camarda

—  

Si presume che dovrà stare fermo almeno tre mesi e che potrà rientrare in campo, pertanto, soltanto nel finale di stagione. Con quale maglia? La situazione di Camarda è chiara: il cartellino è di proprietà del Milan che, la scorsa estate, lo ha ceduto al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro.

LEGGI ANCHE

Riservandosi, però, un diritto di contro-riscatto per una cifra di poco superiore, 4 milioni di euro. I due club, visto il lungo stop al quale andrà incontro Camarda, hanno parlato nelle ultime settimane per definire il futuro dell'attaccante. Il Milan avrebbe voluto che tornasse alla base, il Lecce ha spinto per tenerne i diritti sportivi fino al prossimo 30 giugno.

LEGGI ANCHE: Álex Jiménez resterà al Bournemouth, il Milan guadagna e non ha rimpianti: ecco perché >>>

Alla fine, ha prevalso quest'ultima soluzione. Con Camarda che, dunque, tornerà a casa, a Milano per la riabilitazione dall'infortunio e che si farà trovare pronto, in Salento, agli ordini del tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, quando avrà recuperato totalmente. Per la salvezza, infatti, servirà anche il suo apporto.

Leggi anche
Ex Milan, Dugarry a gamba tesa: “De Zerbi parla come se avesse vinto due Champions...
Milan, Zazzaroni: “Critiche ad Allegri? A Roma se non c’è quel rigore la vince...

© RIPRODUZIONE RISERVATA