Christophe Dugarry, ex attaccante del Milan nella stagione 1996-1997 e oggi opinionista televisivo, ci è andato duro nei confronti di Roberto De Zerbi, attuale allenatore dell'Olympique Marsiglia, a 'RMC'. Ecco le dichiarazioni 'incriminate'
L'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi si trova, attualmente, al terzo posto nella classifica della Ligue 1 francese, con 38 punti, a - 5 dal RC Lens secondo e - 7 dal PSG primo. In Champions League, l'OM è in 19esima posizione: in corsa, ad ogni modo, per un posto nei playoff nonostante le quattro sconfitte in sette partite.
Il pubblico del 'Vélodrome', si sa, è molto esigente e, pertanto, De Zerbi e la sua squadra, in Francia, finiscono sovente nel mirino della critica. Nelle ultime ore, RDZ è diventato oggetto di una critica, molto dura, portata da Christophe Dugarry, ex attaccante del Milan di Óscar Washington Tabárez prima e Arrigo Sacchi poi nella stagione 1996-1997 (26 presenze, 6 gol e un assist) ma anche dello stesso OM (73 partite con 14 gol e 9 assist in due anni, dal gennaio 1998 al gennaio 2000).