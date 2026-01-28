"De Zerbi risponde alle critiche dicendo ‘sono italiano’: questo è il livello più basso di dibattito e di umiltà, è surreale. L’autostima è una qualità, ma qui siamo di fronte a un ego enorme. Ha allenato Sassuolo e Brighton, ma parla come se avesse vinto due Champions League", la dura invettiva di Dugarry su De Zerbi.