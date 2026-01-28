E il Milan può sorridere. Perché, oltre ai 2 milioni di euro già investiti dalle 'Cherriers' per il suoi prestito oneroso, incasserà altri 20 milioni di euro per la sua cessione definitiva. Una bella plusvalenza, per il bilancio del Diavolo, anche se, come da accordi pregressi, metà di quella cifra finirà nelle casse del Real Madrid.

Il Milan, ha ricordato 'Tuttosport', aveva deciso di privarsi di Álex Jiménez, la scorsa estate, per alcune 'sbandate' fuori dal rettangolo verde. Atteggiamenti sopra le righe che non erano piaciuti a 'Casa Milan', fino alla scelta di Massimiliano Allegri di escludere il giocatore da alcune amichevoli importanti nel pre-campionato. Una punizione che fece poi rima con cessione.

Il Milan non ha rimorsi per averlo fatto andare via — Il direttore sportivo del Bournemouth, Tiago Pinto (ex Roma) ha già comunicato agli agenti di Álex Jiménez la volontà di riscattare il calciatore: anche perché il club inglese è convinto, tra uno o due anni, di realizzare una maxi-cessione con lui, così com'è stato di recente per Dean Hujsen e Antoine Semenyo, finiti rispettivamente a Real Madrid e Manchester City.

Per 'Tuttosport', nonostante il boom di Álex Jiménez, il Milan non ha rimpianti o rimorsi. Anzi. A 'Casa Milan' sorridono e si godono l’esplosione del coetaneo Davide Bartesaghi che finora non ha deluso, né tradito le attese fuori dal campo. Senza dimenticare che a destra Allegri ha recuperato alla causa rossonera Alexis Saelemaekers, diventato ora un pilastro della squadra.