Álex Jiménez resterà al Bournemouth, il Milan guadagna e non ha rimpianti: ecco perché

Ottima stagione di Álex Jiménez nella fila del Bournemouth di Andoni Iraola, in Premier League: le 'Cherries' lo riscatteranno a titolo definitivo dal Milan nel prossimo calciomercato estivo. La situazione dello spagnolo e l'incasso per i rossoneri
'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Álex Jiménez, classe 2005, terzino spagnolo che, nell'ultima sessione estiva di calciomercato, si è trasferito dal Milan al Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un diritto, però, che si sarebbe trasformato in obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze con la maglia delle 'Cherries'.

Calciomercato Milan, Álex Jiménez sarà tutto del Bournemouth

Al di là delle condizioni contrattuali, il Bournemouth, secondo 'Tuttosport', ha deciso di riscattare Álex Jiménez a titolo definitivo dal Milan in seguito all'ottima stagione che l'ex canterano del Real Madrid sta disputando in Inghilterra con la compagine di Andoni Iraola.

E il Milan può sorridere. Perché, oltre ai 2 milioni di euro già investiti dalle 'Cherriers' per il suoi prestito oneroso, incasserà altri 20 milioni di euro per la sua cessione definitiva. Una bella plusvalenza, per il bilancio del Diavolo, anche se, come da accordi pregressi, metà di quella cifra finirà nelle casse del Real Madrid.

Il Milan, ha ricordato 'Tuttosport', aveva deciso di privarsi di Álex Jiménez, la scorsa estate, per alcune 'sbandate' fuori dal rettangolo verde. Atteggiamenti sopra le righe che non erano piaciuti a 'Casa Milan', fino alla scelta di Massimiliano Allegri di escludere il giocatore da alcune amichevoli importanti nel pre-campionato. Una punizione che fece poi rima con cessione.

Il Milan non ha rimorsi per averlo fatto andare via

Il direttore sportivo del Bournemouth, Tiago Pinto (ex Roma) ha già comunicato agli agenti di Álex Jiménez la volontà di riscattare il calciatore: anche perché il club inglese è convinto, tra uno o due anni, di realizzare una maxi-cessione con lui, così com'è stato di recente per Dean Hujsen e Antoine Semenyo, finiti rispettivamente a Real Madrid e Manchester City.

Per 'Tuttosport', nonostante il boom di Álex Jiménez, il Milan non ha rimpianti o rimorsi. Anzi. A 'Casa Milan' sorridono e si godono l’esplosione del coetaneo Davide Bartesaghi che finora non ha deluso, né tradito le attese fuori dal campo. Senza dimenticare che a destra Allegri ha recuperato alla causa rossonera Alexis Saelemaekers, diventato ora un pilastro della squadra.

