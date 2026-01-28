Ad ogni modo, il trasferimento del giocatore ex Real Madrid alla corte di Massimiliano Allegri, tra sei mesi, sembra cosa (quasi) fatta e ha commentato il tutto, ai microfoni di 'Tutti Convocati', trasmissione in onda su 'Radio24', anche il giornalista di 'Repubblica', Giulio Cardone.
"Gila credo sia un'operazione che il Milan sta pianificando per l'estate, non per adesso. Che fai ora non cedi più Alessio Romagnoli e cedi Gila? Credo che ora in uscita la Lazio cederà giocatori considerati non fondamentali da Maurizio Sarri", il suo commento sul tema.
© RIPRODUZIONE RISERVATA