Cardone: “Gila? Credo sia un’operazione che il Milan sta pianificando per l’estate”

Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, dalla Lazio al Milan nella prossima finestra estiva di calciomercato diventa ogni giorno che passa un'opzione sempre più probabile. Ne ha parlato così Giulio Cardone a 'Tutti Convocati'
Daniele Triolo Redattore 

Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, dalla Lazio al Milan nella prossima finestra estiva di calciomercato diventa ogni giorno che passa un'opzione sempre più probabile. Il Presidente del sodalizio biancoceleste, Claudio Lotito e l'amministratore delegato del club rossonero, Giorgio Furlani, in questi giorni parlano per impostare le basi dell'affare.

Calciomercato Milan, Gila arriverà ... ma non adesso

Si tratterà di un trasferimento a titolo definitivo (il contratto di Gila con la Lazio scadrà il 30 giugno 2027 e non sarà rinnovato) per una cifra che Lotito vorrebbe fosse di circa 20 milioni di euro e che Furlani, al contrario, sta cercando - in sede di trattativa - di abbassare sotto i 15. Vedremo chi la spunterà.

Ad ogni modo, il trasferimento del giocatore ex Real Madrid alla corte di Massimiliano Allegri, tra sei mesi, sembra cosa (quasi) fatta e ha commentato il tutto, ai microfoni di 'Tutti Convocati', trasmissione in onda su 'Radio24', anche il giornalista di 'Repubblica', Giulio Cardone.

"Gila credo sia un'operazione che il Milan sta pianificando per l'estate, non per adesso. Che fai ora non cedi più Alessio Romagnoli e cedi Gila? Credo che ora in uscita la Lazio cederà giocatori considerati non fondamentali da Maurizio Sarri", il suo commento sul tema.

