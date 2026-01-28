In Italia, ad ogni modo, non mancano le squadre interessate al giocatore bresciano. Secondo 'Calciomercato.com', sulle sue tracce ci sarebbero Torino, Sassuolo e Fiorentina. Ora: la sensazione è che Calabria finisca questa stagione nel Panathinaikos, un club che gli ha dato fiducia e che gli sta dando notevole spazio in campo in ogni competizione. Poi, in estate, eventualmente si vedrà. Le vie del mercato, però sono infinite e, pertanto, da qui al 2 febbraio, la situazione è sempre da tenere monitorata.