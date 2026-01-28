Pianeta Milan
Calciomercato, Calabria torna in Serie A? La suggestione di un ritorno al Milan e gli altri scenari

Davide Calabria, classe 1996, lasciò il Milan - club in cui è cresciuto e nel quale aveva sempre militato - nel calciomercato di gennaio 2025 per il Bologna e ora gioca in Grecia. nella del Panathinaikos. Può tornare rossonero? Ecco la situazione
Davide Calabria, terzino destro classe 1996 nato e cresciuto nel Milan, ha lasciato - come si ricorderà - il club rossonero nel calciomercato invernale 2025, con destinazione Bologna. Questo poiché prossimo alla scadenza di contratto e con qualche problema di troppo nell'ambiente milanista, sopraggiunto con l'avvento in panchina dell'allenatore Sérgio Conceição.

Calciomercato, Calabria tra ritorno al Milan, permanenza in Grecia e tre piste 'calde'

Dopo i mesi in rossoblu, culminati con il successo della Coppa Italia - ironia della sorte - proprio contro il Diavolo, Calabria, libero da vincoli, si è accordato con i greci del Panathinaikos per un contratto fino al 30 giugno 2028 da 2 milioni di euro netti a stagione di stipendio. In biancoverde si sta trovando molto bene: 21 partite con 2 gol e 3 assist per lui tra campionato, Europa League e coppe nazionali.

Calabria, però, almeno quanto sostengono gli ultimi 'rumors', potrebbe ritornare a giocare presto in Serie A. Ieri 'Il Giornale' ha parlato della suggestione di un ritorno al Milan. Calabria tornerebbe in rossonero di corsa, ma, a quanto pare, il nuovo matrimonio sembrerebbe altamente improbabile poiché il giocatore, rispetto all'attuale dirigenza, è un po' troppo vicino alla figura di Paolo Maldini.

In Italia, ad ogni modo, non mancano le squadre interessate al giocatore bresciano. Secondo 'Calciomercato.com', sulle sue tracce ci sarebbero Torino, Sassuolo e Fiorentina. Ora: la sensazione è che Calabria finisca questa stagione nel Panathinaikos, un club che gli ha dato fiducia e che gli sta dando notevole spazio in campo in ogni competizione. Poi, in estate, eventualmente si vedrà. Le vie del mercato, però sono infinite e, pertanto, da qui al 2 febbraio, la situazione è sempre da tenere monitorata.

