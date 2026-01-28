Pianeta Milan
Michele Criscitiello, giornalista sportivo e direttore di 'SportItalia', ha parlato - dopo l'1-1 maturato a Roma - del Milan di Massimiliano Allegri e, in particolare, del ruolo di Rafael Leao durante l'ultima puntata del podcast 'Cose Scomode'
Daniele Triolo Redattore 

Michele Criscitiello, giornalista sportivo e direttore di 'SportItalia', ha parlato - dopo il pareggio per 1-1 maturato allo stadio 'Olimpico' contro la Roma di Gian Piero Gasperini - del Milan di Massimiliano Allegri e, in particolare, del ruolo di Rafael Leao durante l'ultima puntata del podcast 'Cose Scomode'.

“Prima cosa, i veri campioni ti fanno vincere le partite da soli o comunque incidono. Leao nelle ultime 40 partite non so quante volte abbia fatto vincere il Milan o abbia inciso. Seconda cosa, Leao per esprimersi al meglio ha bisogno di campi aperti ma se giochi nel Milan, 17 volte su 19, affronti squadre che non ti danno tutto quello spazio quindi non ha tutti quegli spazi", ha dichiarato il giornalista.

"Terza cosa, Allegri in questo momento, non si può dire ma lo diciamo, sta perdendo la sua scommessa perchè Leao non è una punta e lui pur di mettere una prima punta perché non ce l’ha, e quindi povero Max hai ragione, si fissa con Leao che non è una prima punta. Là davanti non ce la fa e non fa la differenza come quando giocava da esterno”, ha chiosato Criscitiello.

