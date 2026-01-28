Milan, Longhi: 'La Roma avrebbe meritato di più, ma non è la boxe ...'

Bruno Longhi, giornalista, ha commentato sul proprio profilo X il pareggio dell'Olimpico tra la Roma e il Milan. Ecco le parole dal suo post social

"Non è una notizia ma il Milan aggiunge un altro risultato utile alla sua lunga striscia d'imbattibilità. Viene salvato dal solito super Maignan nel primo tempo dominato dalla Roma, poi nella ripresa - più equilibrata - va in vantaggio con De Winter su corner, e viene raggiunto su rigore da Pellegrini. La squadra di Gasperini avrebbe meritato qualcosa di più, ma le partite non si vincono ai punti - come nella boxe -ma con i gol. Lapalissiano".

Questo il commento su X del giornalista Bruno Longhi al termine del big match che ha chiuso la domenica di Serie A tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri. Grazie a questo pareggio i rossoneri allungano la loro striscia d'imbattibilità in campionato a 21 risultati consecutivi, ma perdono un po' di terreno sull'Inter di Christian Chivu in vetta alla classifica. La prossima giornata sarà fondamentale per i rossoneri. Se vogliono rimanere incollati all'Inter, sarà necessario fare risultato al 'Dall'Ara' contro il Bologna, ora nel momento peggiore della gestione Vincenzo Italiano.