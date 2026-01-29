I suoi agenti, ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola, avranno un colloquio oggi con i piani alti di 'Casa Milan' per uno studio di fattibilità di un eventuale trasferimento. Tuttavia va ricordato come, al momento, i 'Citizens' di Pep Guardiola abbiano in infermeria Joško Gvardiol, John Stones e Ruben Dias, tre difensori. Motivo per cui Aké in questo periodo sta giocando. In più, per caratteristiche, ha aggiunto il quotidiano torinese, Aké si ritroverebbe a giocarsi il posto con Strahinja Pavlović, essendo un mancino ed avendo giocato da braccetto di sinistra in una difesa a tre e da terzino sinistro in una difesa a quattro.