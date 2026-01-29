Pianeta Milan
Calciomercato Milan, nuovo difensore: tra Dragusin e Aké spunta anche un altro profilo

Nathan Aké, difensore centrale classe 1995 del Manchester City si aggiunge a Radu Dragusin (2002 del Tottenham) come obiettivo del Milan per questo calciomercato invernale. Anche se, alla fine, tra i due litiganti, potrebbe godere un terzo ...
Mancano cinque giorni pieni alla fine del calciomercato invernale e il Milan rimane ancora alla ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare al tecnico Massimiliano Allegri per completare l'organico rossonero. Una ricerca non facile, perché, da un lato, il Milan cerca delle occasioni - ovvero giocatori che possono muoversi a costi praticamente inesistenti o quasi - e, dall'altro, che siano calciatori in grado di migliorare la squadra. Oltretutto, serve un profilo che possa integrarsi subito nel sistema di gioco di Allegri.

Calciomercato Milan, Aké in rossonero? Difficile, ma ...

Va da sé come la corsa per il posto di nuovo difensore del Milan in questi ultimi giorni di calciomercato sia tutt'altro che semplice. Al Milan è stato accostato, in questi ultimi giorni, il nome di Radu Dragusin. Classe 2002, il rumeno del Tottenham in Serie A ha già indossato le maglie di Juventus, Sampdoria, Salernitana e Genoa. L'ultimo nome emerso, però, è quello di Nathan Aké. Classe 1995, olandese del Manchester City, in campo ieri sera all'Etihad Stadium in Champions League contro il Galatasaray.

I suoi agenti, ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola, avranno un colloquio oggi con i piani alti di 'Casa Milan' per uno studio di fattibilità di un eventuale trasferimento. Tuttavia va ricordato come, al momento, i 'Citizens' di Pep Guardiola abbiano in infermeria Joško Gvardiol, John Stones e Ruben Dias, tre difensori. Motivo per cui Aké in questo periodo sta giocando. In più, per caratteristiche, ha aggiunto il quotidiano torinese, Aké si ritroverebbe a giocarsi il posto con Strahinja Pavlović, essendo un mancino ed avendo giocato da braccetto di sinistra in una difesa a tre e da terzino sinistro in una difesa a quattro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo in difesa ma non solo: ecco chi vuole Tare per il Milan di Allegri >>>

Difficile, pertanto, per 'Tuttosport', che la pista Aké-Milan possa evolversi anche se, si sa, le vie del calciomercato sono imprevedibili. Tra Dragusin e Aké, però, potrebbe anche palesarsi un ipotetico 'Mister X', magari un esubero che - ad oggi - ancora non ha preso la decisione di andare via dalla propria squadra d’appartenenza. In ogni caso, è evidente come la Premier League possa essere il campionato di riferimento da dove poter attingere ciò che manca al Milan. Alle giuste condizioni economiche, ça va sans dire.

