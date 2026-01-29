Gianni Bezzi, giornalista sportivo, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra l'Inter di Cristian Chivu, il Milan di Massimiliano Allegri e non solo in un'intervista a 'TMW Radio'. Si è detto certo che i rossoneri vinceranno il tricolore
È appassionante la lotta per lo Scudetto in questa edizione della Serie A. L'Inter di Cristian Chivu, prima in classifica a quota 52 punti, ha preso un margine di vantaggio sul Milan di Massimiliano Allegri, secondo a quota 47, dopo l'ultimo turno di campionato. Dietro i rossoneri, distanziati di quattro lunghezze, troviamo Roma e Napoli (43). Poi c'è la Juventus a 42. E, per l'assalto alla zona Champions, occhio anche al Como (40).
Chi riuscirà, tra le inseguitrici, a tenere il passo dell'Inter? I nerazzurri dovranno giocare domenica a Cremona, mentre il Milan sarà di scena sull'ostico campo del Bologna. Il rischio che il disavanzo, in termini di punti, possa aumentare è concreto eppure c'è anche chi, ancora oggi, crede fermamente nella possibilità che, a fine maggio, sia il Milan a conquistare lo Scudetto e, pertanto, a laurearsi Campione d'Italia per la 20^ volta nella sua storia.