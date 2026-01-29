Pianeta Milan
Bezzi non ha dubbi: “A inizio stagione dicevo Milan campione d’Italia e lo dico ancora”

Gianni Bezzi, giornalista sportivo, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra l'Inter di Cristian Chivu, il Milan di Massimiliano Allegri e non solo in un'intervista a 'TMW Radio'. Si è detto certo che i rossoneri vinceranno il tricolore
È appassionante la lotta per lo Scudetto in questa edizione della Serie A. L'Inter di Cristian Chivu, prima in classifica a quota 52 punti, ha preso un margine di vantaggio sul Milan di Massimiliano Allegri, secondo a quota 47, dopo l'ultimo turno di campionato. Dietro i rossoneri, distanziati di quattro lunghezze, troviamo Roma e Napoli (43). Poi c'è la Juventus a 42. E, per l'assalto alla zona Champions, occhio anche al Como (40).

Chi riuscirà, tra le inseguitrici, a tenere il passo dell'Inter? I nerazzurri dovranno giocare domenica a Cremona, mentre il Milan sarà di scena sull'ostico campo del Bologna. Il rischio che il disavanzo, in termini di punti, possa aumentare è concreto eppure c'è anche chi, ancora oggi, crede fermamente nella possibilità che, a fine maggio, sia il Milan a conquistare lo Scudetto e, pertanto, a laurearsi Campione d'Italia per la 20^ volta nella sua storia.

Si tratta del giornalista sportivo Gianni Bezzi, il quale, in collegamento per un'intervista su 'TMW Radio', ha dichiarato quanto segue. "A inizio stagione dicevo Milan campione d'Italia e lo dico ancora ora che è a 5 punti dall'Inter. Io dico poi che la Juventus è in crescita, il Napoli un po' in difficoltà".

