Siamo a metà cammino e, dopo ben 22 giornate, la situazione in classifica è molto intricata. A guidare la classifica troviamo l'Inter di Chivu a quota 52 punti, subito a seguire al secondo posto troviamo il Milan di Massimiliano Allegri , a quota 47 punti (complice l'ultimo pareggio contro la Roma).

Milan, parla De Paola

Al terzo posto presenziano i giallorossi di Gasperini, a quota 43 punti e, a seguire il Napoli di Antonio Conte, anche lui a 43 punti. Quinto e sesto posto a Juventus e Como (rispettivamente a 42 e 40 punti). Una lotta scudetto molto combattuta quest'anno, con i rossoneri che, come detto in precedenza, si ritrovano a 5 punti di distanza dall'Inter capolista. A parlare della lotta scudetto, ai microfoni di TMW Radio, è stato Paolo De Paola.