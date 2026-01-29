Pianeta Milan
Milan, senti De Paola: “Allegri si spazientisce quando sente parlare di scudetto”

A parlare della lotta scudetto, ai microfoni di TMW Radio, è stato Paolo De Paola: le parole sul Milan di Massimiliano Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Siamo a metà cammino e, dopo ben 22 giornate, la situazione in classifica è molto intricata. A guidare la classifica troviamo l'Inter di Chivu a quota 52 punti, subito a seguire al secondo posto troviamo il Milan di Massimiliano Allegri, a quota 47 punti (complice l'ultimo pareggio contro la Roma).

Milan, parla De Paola

Al terzo posto presenziano i giallorossi di Gasperini, a quota 43 punti e, a seguire il Napoli di Antonio Conte, anche lui a 43 punti. Quinto e sesto posto a Juventus e Como (rispettivamente a 42 e 40 punti). Una lotta scudetto molto combattuta quest'anno, con i rossoneri che, come detto in precedenza, si ritrovano a 5 punti di distanza dall'Inter capolista.  A parlare della lotta scudetto, ai microfoni di TMW Radio, è stato Paolo De Paola.

"Allegri si spazientisce quando sente parlare di scudetto, ma il campionato dovrebbe essere sempre il primo obiettivo del Milan, così come per Inter e Juventus. Dando uno sguardo alla classifica poi non bisogna guardare indietro, ma puntare al campionato"

