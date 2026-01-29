Federica Zille , giornalista sportiva di Dazn,è stata intervistata dai microfoni di Radio Tutto Napoli al quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Lotta Scudetto in Serie A, con Inter, Milan, Roma e Napoli agguerritissime. Ad oggi, infatti, sono loro le big 'favorite' per la vittoria del tricolore. La classifica cita, in ordine: Inter (52 punti), Milan (47 punti), Roma (43 punti) Napoli (43 punti). La giornalista sportiva ha voluto soffermarsi in modo particolare sui nerazzurri, dichiarandola come squadra più strutturata, successivamente si è voluta spostare a parlare delle altre big. Ecco, di seguito, le sue parole:

"L’Inter è la squadra più strutturata. Ha quattro attaccanti che le altre non hanno e una profondità di rosa impressionante. Ha segnato 50 gol in 22 partite, quasi due a gara. È chiaro che questo pesa tantissimo. Nove o dieci punti sono tanti da recuperare. Per me l’Inter resta la favorita, anche se Napoli e Milan, quando stanno bene, possono dire la loro".