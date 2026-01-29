Pianeta Milan
Zille: “Inter favorita per lo scudetto. Il Milan se sta bene può dire la sua”

Federica Zille, giornalista di Dazn, è stata intervistata dai microfoni di Radio Tutto Napoli: le parole sul Milan e la lotta scudetto
Federica Zille, giornalista sportiva di Dazn,è stata intervistata dai microfoni di Radio Tutto Napoli al quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Lotta Scudetto in Serie A, con Inter, Milan, Roma e Napoli agguerritissime. Ad oggi, infatti, sono loro le big 'favorite' per la vittoria del tricolore. La classifica cita, in ordine: Inter (52 punti), Milan (47 punti),  Roma (43 punti) Napoli (43 punti). La giornalista sportiva ha voluto soffermarsi in modo particolare sui nerazzurri, dichiarandola come squadra più strutturata, successivamente si è voluta spostare a parlare delle altre big. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Zille

"L’Inter è la squadra più strutturata. Ha quattro attaccanti che le altre non hanno e una profondità di rosa impressionante. Ha segnato 50 gol in 22 partite, quasi due a gara. È chiaro che questo pesa tantissimo. Nove o dieci punti sono tanti da recuperare. Per me l’Inter resta la favorita, anche se Napoli e Milan, quando stanno bene, possono dire la loro".

© RIPRODUZIONE RISERVATA