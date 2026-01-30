Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, il retroscena: “Roma-Nkunku, c’è l’accordo. Si tratta con il Milan”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, il retroscena: “Roma-Nkunku, c’è l’accordo. Si tratta con il Milan”

Calciomercato, il retroscena: 'Roma-Nkunku, c'è l'accordo. Si tratta con il Milan'
Christopher Nkunku, attaccante classe 1997 che potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato invernale, avrebbe già un accordo con la Roma: ora trattativa lampo con il Diavolo per capire se il francese potrà sbarcare nella Capitale
Daniele Triolo Redattore 

Via Christopher Nkunku, dentro Jean-Philippe Mateta: questo, evidentemente, è il piano del Milan per quanto concerne l'attacco in questi ultimi, bollenti giorni del calciomercato invernale. I rossoneri stanno stringendo con il Crystal Palace per far approdare subito Mateta, centravanti francese classe 1997, alla corte di Massimiliano Allegri.

Accordo tra club trovato per una cifra, riferiscono le indiscrezioni, di 35 milioni di euro; al giocatore un contratto fino al 30 giugno 2029 per uno stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus. Il Diavolo sta accelerando per fare arrivare Mateta in Italia nelle prossime ore. Con il transalpino che, in rosa, andrebbe a sostituire il suo connazionale Nkunku.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Di Marzio: “Milan, Mateta subito. Alzata anche l’offerta”. E dalla Francia: “Stasera in Italia” >>>

A tal proposito, retroscena de 'Il Romanista', che ha confermato come, nella notte, la Roma abbia aperto una trattativa lampo con il Milan per Nkunku: vicini ad un accordo con il calciatore, i giallorossi puntano a prendere Nkunku dai rossoneri con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il definitivo ok del Milan alla partenza di Nkunku, però, è legato all'approdo di Mateta a Milanello.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Fullkrug spera nel riscatto: ecco cosa filtra
Di Marzio: “Milan, cresce la fiducia per avere subito Mateta. Su Nkunku la Roma, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA