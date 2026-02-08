5 presenze stagionali sia con il Monza che con la Juve Stabia. 53 minuti di media con il club lombardo, 68 con quello campano. 1 gol e una grande occasione creata con la squadra di Allegri, zero con il Monza. E i numeri parlano chiarissimo: con la Juve Stabia sono aumentati in modo esponenziale i tiri per partita, i passaggi chiave, la precisione di passaggio e i contrasti. Dalla notte al giorno.
Un cambio radicale nella stagione di Kevin Zeroli, che ha trovato il suo primo gol con la Juve Stabia nell'ultima partita di Serie B contro il Padova. Per Abate è sempre stato un pezzo importante, sin dai tempi della Primavera del Milan. E per i rossoneri non poteva esserci soluzione migliore. Zeroli ha tutte le qualità e anche l'età giusta per poter entrare nelle rotazioni di Allegri a partire dalla prossima stagione, specialmente se il Milan dovesse tornare in Champions League.
