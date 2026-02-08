Sono tanti i giocatori che il Milan ha prestato in estate e a gennaio (qui tutte le ultime novità e i numeri). Tra questi anche giovani talenti cresciuti nel settore giovanile rossonero. Un giocatore che sta avendo una stagione divisa a metà è Kevin Zeroli. L'ex capitano del Milan Futuro ha iniziato la stagione al Monza in Serie B, ma a gennaio è passato (sempre in prestito secco) alla Juve Stabia, dove sta trovando continuità nel campionato cadetto. Con l'ex allenatore del Milan Primavera Ignazio Abate, il centrocampista classe 2005 ha cambiato nettamente marcia rispetto alla sua esperienza con l'ex squadra di Silvio Berlusconi.