Zeroli, cambio radicale tra Monza e Juve Stabia: i numeri parlano chiaro. E il Milan sorride

Milan, Zeroli è uno dei tanti talenti che i rossoneri hanno deciso di prestare per farli crescere in vista del futuro. Rinasciata con la Juve Stabia. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Sono tanti i giocatori che il Milan ha prestato in estate e a gennaio (qui tutte le ultime novità e i numeri). Tra questi anche giovani talenti cresciuti nel settore giovanile rossonero. Un giocatore che sta avendo una stagione divisa a metà è Kevin Zeroli. L'ex capitano del Milan Futuro ha iniziato la stagione al Monza in Serie B, ma a gennaio è passato (sempre in prestito secco) alla Juve Stabia, dove sta trovando continuità nel campionato cadetto. Con l'ex allenatore del Milan Primavera Ignazio Abate, il centrocampista classe 2005 ha cambiato nettamente marcia rispetto alla sua esperienza con l'ex squadra di Silvio Berlusconi.

Milan, la rinascita di Zeroli alla Juve Stabia

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri stagionali di Zeroli, confrontando la prima parte con il Monza con la seconda parte (fino ad oggi ovviamente) con la Juve Stabia. Ecco l'analisi grazie a 'Opta' e 'Sofascore'.

5 presenze stagionali sia con il Monza che con la Juve Stabia. 53 minuti di media con il club lombardo, 68 con quello campano. 1 gol e una grande occasione creata con la squadra di Allegri, zero con il Monza. E i numeri parlano chiarissimo: con la Juve Stabia sono aumentati in modo esponenziale i tiri per partita, i passaggi chiave, la precisione di passaggio e i contrasti. Dalla notte al giorno.

Un cambio radicale nella stagione di Kevin Zeroli, che ha trovato il suo primo gol con la Juve Stabia nell'ultima partita di Serie B contro il Padova. Per Abate è sempre stato un pezzo importante, sin dai tempi della Primavera del Milan. E per i rossoneri non poteva esserci soluzione migliore. Zeroli ha tutte le qualità e anche l'età giusta per poter entrare nelle rotazioni di Allegri a partire dalla prossima stagione, specialmente se il Milan dovesse tornare in Champions League.

