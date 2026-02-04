Milan in prestito: Morata rientra e segna. Zeroli titolare fisso. Cissè ...

In estate il Milan ha deciso di dare via molti giocatori, tra cui alcuni anche in prestito: calciatori della prima squadra e non solo. Il Diavolo ha cercato soluzioni anche per alcuni giovani interessanti. In totale sono tredici i rossoneri attualmente in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Come stanno andando in questa stagione? Quali sono gli accordi con il Milan? Andiamo a vederlo dopo il week end della 23^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). PROSSIMA SCHEDA>>>