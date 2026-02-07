"Sono stati i momenti più emozionanti della mia vita sportiva: mai provata una sensazione del genere" ha dichiarato Baresi. Nel proseguire ha spiegato: "Hai quella torcia tra le dita e sai che contiene la storia dello sport, e un po’ anche quella della civiltà umana. Un simbolo fortissimo. È stato pazzesco, mi tremavano le gambe e forse anche la mano. Lo stadio Meazza è stato la mia casa per vent’anni, e a casa ci sentiamo tutti al sicuro, stiamo tutti meglio. Mi ha emozionato entrare nello stadio, portare il fuoco lì dentro, proprio io. La torcia, cioè i valori immortali dello sport: la pace, il rispetto delle regole e dell’avversario, l’amore, la correttezza".

PROSSIMA SCHEDA

ZABI — Nicolò Schira, esperto di mercato, ha voluto svelare un retroscena di mercato riguardante il Milan e Patrick Zabi, giocatore del Paris FC:

"Dietro le quinte - Il Paris FC ha firmato per la prossima stagione il giovane centrocampista Patrick Zabi (nato nel 2006) dello Stade de Reims, che era stato avvicinato da Juventus e Milan nelle ultime settimane. Juventus e Milan lo hanno monitorato più volte, ma il Paris FC li ha superati pagando 25 milioni".

PROSSIMA SCHEDA

RETROSCENA MAIGNAN — Un colpo che il Milan ha fatto negli ultimi tempi è sicuramente il rinnovo contrattuale di Mike Maignan. Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha voluto svelare un retroscena legato proprio al portiere francese.

"Milan molto soddisfatto dell'operazione Maignan. Vi posso dire che nonostante si sia parlato molto del Chelsea, la squadra che ha cercato il francese di più dopo giugno è stata il Bayern Monaco. I tedeschi hanno fatto delle valutazioni sul portiere e poi hanno scelto di non fare offerte, nonostante ci fossero stati degli incontri. Colloqui con la Juventus, ma senza proposte ufficiali. Inter non è stata mai un'opzione".

PROSSIMA SCHEDA

GIOVANE IN ARRIVO? — LEGGI ANCHE: Milan, subito problemi per Cissè: sostituito in Catanzaro-Reggiana per infortunio

Il Milan vorrebbe rinforzare la propria difesa, il tutto guardando anche al futuro. In quest'ottica qua, il Diavolo avrebbe puntato il giovane Raul Kumar, classe 2008 dell'NK Istra, campionato croato.