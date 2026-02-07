PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan tra campo e retroscena: parla Baresi. La verità dietro Maignan! In arrivo un giovane?

Le notizie più importanti della giornata di oggi, sabato 07 febbraio 2026, sul Milan di Massimiliano Allegri: tra mercato e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di oggi, sabato 07 febbraio 2026, svariati quotidiani sportivi e siti web hanno parlato del Milan di Allegri, complici le nuove notizie di mercato e dei retroscena legati ai rinnovi di alcuni giocatori. Spazio, però, anche alle Olimpiadi invernali, con le parole di Franco Baresi.  Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it.    PROSSIMA SCHEDA

Nella serata di ieri è andata in scena allo stadio 'San Siro' la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina. Protagonista anche il Milan con lo storico capitano Franco Baresi, portatore della fiamma Olimpica assieme a Beppe Bergomi. Le sue parole in merito ai microfoni di repubblica:

"Sono stati i momenti più emozionanti della mia vita sportiva: mai provata una sensazione del genere" ha dichiarato Baresi. Nel proseguire ha spiegato: "Hai quella torcia tra le dita e sai che contiene la storia dello sport, e un po’ anche quella della civiltà umana. Un simbolo fortissimo. È stato pazzesco, mi tremavano le gambe e forse anche la mano. Lo stadio Meazza è stato la mia casa per vent’anni, e a casa ci sentiamo tutti al sicuro, stiamo tutti meglio. Mi ha emozionato entrare nello stadio, portare il fuoco lì dentro, proprio io. La torcia, cioè i valori immortali dello sport: la pace, il rispetto delle regole e dell’avversario, l’amore, la correttezza".

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha voluto svelare un retroscena di mercato riguardante il Milan e Patrick Zabi, giocatore del Paris FC:

"Dietro le quinte - Il Paris FC ha firmato per la prossima stagione il giovane centrocampista Patrick Zabi (nato nel 2006) dello Stade de Reims, che era stato avvicinato da Juventus e Milan nelle ultime settimane. Juventus e Milan lo hanno monitorato più volte, ma il Paris FC li ha superati pagando 25 milioni".

Un colpo che il Milan ha fatto negli ultimi tempi è sicuramente il rinnovo contrattuale di Mike Maignan. Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha voluto svelare un retroscena legato proprio al portiere francese.

"Milan molto soddisfatto dell'operazione Maignan. Vi posso dire che nonostante si sia parlato molto del Chelsea, la squadra che ha cercato il francese di più dopo giugno è stata il Bayern Monaco. I tedeschi hanno fatto delle valutazioni sul portiere e poi hanno scelto di non fare offerte, nonostante ci fossero stati degli incontri. Colloqui con la Juventus, ma senza proposte ufficiali. Inter non è stata mai un'opzione".

LEGGI ANCHE: Milan, subito problemi per Cissè: sostituito in Catanzaro-Reggiana per infortunio

Il Milan vorrebbe rinforzare la propria difesa, il tutto guardando anche al futuro. In quest'ottica qua, il Diavolo avrebbe puntato il giovane Raul Kumar, classe 2008 dell'NK Istra, campionato croato.

