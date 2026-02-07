Milan, Aquilani su Cissè: 'Sempre stato impeccabile. Ha qualità evidenti'

L'allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani ha parlato di Alphadjo Cissè, nuovo acquisto del Milan. Ecco le sue dichiarazioni sul classe 2006
Il Milan ha concluso il proprio calciomercato con un solo vero colpo per la prima squadra. Parliamo, ovviamente di Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco sbarcato a Milano prima di gennaio, è arrivato dal West Ham con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.
Milan, così Aquilani su Alphadjo Cissè
Dopo l'ex Borussia Dortmund, nessun rinforzo per la rosa di Massimiliano Allegri. Nelle settimane successive il Milan si è concentrato sulle giovanili rossonere e, in generale, sul futuro. Infatti, negli ultimi giorni di mercato, il club di Via Aldo Rossi ha acquistato a sorpresa dal Verona il talento classe 2006 Alphadjo Cissè. Per i prossimi sei mesi, il giocatore rimarrà in prestito al Catanzaro e si unirà al Milan solamente al termine della stagione in Serie B. A proposito del nuovo talento acquistato dal Milan, si è espresso il suo attuale allenatore al Catanzaro Alberto Aquilani. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sul giocatore che oggi si è infortunato nel match con la Reggiana.