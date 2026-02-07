Milan, Aquilani su Cissè: 'Sempre stato impeccabile. Ha qualità evidenti'

Milan, così Aquilani su Alphadjo Cissè

Dopo l'ex Borussia Dortmund, nessun rinforzo per la rosa di Massimiliano Allegri. Nelle settimane successive il Milan si è concentrato sulle giovanili rossonere e, in generale, sul futuro. Infatti, negli ultimi giorni di mercato, il club di Via Aldo Rossi ha acquistato a sorpresa dal Verona il talento classe 2006 Alphadjo Cissè. Per i prossimi sei mesi, il giocatore rimarrà in prestito al Catanzaro e si unirà al Milan solamente al termine della stagione in Serie B. A proposito del nuovo talento acquistato dal Milan, si è espresso il suo attuale allenatore al Catanzaro Alberto Aquilani. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sul giocatore che oggi si è infortunato nel match con la Reggiana.