Milan, senti Cissè: "È stato tutto veloce. In estate farò il ritiro, poi si vedrà" — "Sono felice, ho firmato per uno dei club più grandi del mondo. È stato tutto veloce. Dovevo andare al PSV, era praticamente fatta. Poi però è arrivato il Milan, non ho avuto dubbi. Anche perché mi hanno permesso di restare altri sei mesi a Catanzaro. In estate farò il ritiro con loro, poi si vedrà", ha dichiarato Cissè al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola.

A chi lo definisce un predestinato come Lamine Yamal, stella del Barcellona, Cissè risponde: "Io ho il mio percorso, certo c'è l'ambizione di arrivare a quei livelli. Mi ispiro a Lionel Messi, mi piaceva anche Paul Pogba alla Juventus: mi rivedo un po’ in lui in alcuni colpi".

Tra i tanti temi toccati nell'intervista con 'Repubblica' anche quello del razzismo. "Da ragazzo mi è successo. Sul momento ci resti male, ma quando una persona dice o fa qualcosa di ignorante ci passo sopra. Non so se è giusto, forse dovrei arrabbiarmi. Di recente è capitato anche a mio fratello. Gli ho fatto capire che nella vita ci sono persone cattive, ne incontrerà altre. Deve provare a non farsi intaccare".

"Voglio fare un passo alla volta. Ma un giorno spero di giocare in Nazionale" — Cissè è nato a Treviso e ha raccontato anche come è andata la sua infanzia: "I miei sono arrivati dalla Guinea. Cercavano una vita migliore. Sono stati in diverse città, alla fine si sono stabiliti a Treviso, dove sono nato. Hanno fatto tanti sacrifici. Mio padre Saloussy fa l'operaio, finiva alle 05:30 e correva a casa per portarmi agli allenamenti, nonostante fosse stanchissimo. Mamma Habibatou lavora in hotel come cameriera: con lei andavo al campo in bus, dopo lunghe camminate. È stato difficile per loro, ma non mi hanno mai fatto sentire inferiore rispetto agli altri".

Infine, una chiosa sul futuro che vuole costruirsi: "Voglio fare un passo alla volta, tenere i piedi per terra. Ma un giorno spero di giocare in Nazionale. Quando gioco alla PlayStation su Fc26 scelgo sempre il Liverpool. Sogno di ripagare i miei genitori per i sacrifici che hanno fatto per noi, dirgli grazie non è abbastanza. Vorrei regalare loro una casa nuova. E spero presto di avere la forza di farli smettere di lavorare. Sono sicuro che ce la farò, è la cosa a cui tengo di più".