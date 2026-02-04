Stramaccioni: 'Il Milan ha vinto senza giocatori chiave, step importante'

Ieri sera è andato in scena al Dall'AraBologna-Milan, posticipo dell 23ª giornata di Serie A. I rossoneri hanno trionfato per 3-0 grazie alle reti di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, al termine di una partita intensa, attenta e pulita tecnicamente. A Bologna la squadra di Allegri ha giocato una delle migliori gare della stagione: doppio vantaggio nel primo tempo e partita chiusa all'inizio della ripresa. Con questo risultato il Milan non perde terreno dall'Inter, mantiene il distacco da Juventus e Napoli, e allunga sulla Roma.