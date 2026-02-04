Stramaccioni: 'Il Milan ha vinto senza giocatori chiave, step importante'

Pianeta Milan
Stramaccioni: “Il Milan ha vinto senza giocatori chiave, step di crescita importante”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore, oggi opinionista di DAZN, è intervenuto nel post-partita di Bologna Milan per commentare la prestazione dei rossoneri
Ieri sera è andato in scena al Dall'AraBologna-Milan, posticipo dell 23ª giornata di Serie A. I rossoneri hanno trionfato per 3-0 grazie alle reti di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, al termine di una partita intensa, attenta e pulita tecnicamente. A Bologna la squadra di Allegri ha giocato una delle migliori gare della stagione: doppio vantaggio nel primo tempo e partita chiusa all'inizio della ripresa. Con questo risultato il Milan non perde terreno dall'Inter, mantiene il distacco da Juventus e Napoli, e allunga sulla Roma.

Le parole di Stramaccioni

Nel post partita è intervenuto Andrea Stramaccioni, ex allenatore, oggi opinionista televisivo e seconda voce per 'DAZN'. L'ex Inter era al Dall'Ara per commentare il match, ecco le sue dichiarazioni sulla prestazione dei rossoneri.

"Questa partita può rappresentare uno step di crescita importante per il Milan, ha giocato con qualità ed è stato pericoloso. La vittoria è arrivata senza dei giocatori chiave, come Leao, Pulisic e Saelemaekers, che danno un contributo importante alla fase offensiva. Oltre ai 22 risultati utili consecutivi, il Milan non ha mai perso in trasferta, questo è particolarissimo"

