Sulle occasioni sprecate oggi: “Potevo segnare ancora, nell’ultima azione che ho fatto potevo segnare. In una partita del genere potevamo fare più gol”
BOLOGNA-MILAN
Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Volevi proprio rimanere al Milan, ancora un gol: “Non è il mio momento, lavoriamo insieme per vincere. Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di essere qui e giocare per questo club”.
