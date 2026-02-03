Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna

Volevi proprio rimanere al Milan, ancora un gol: “Non è il mio momento, lavoriamo insieme per vincere. Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di essere qui e giocare per questo club”.