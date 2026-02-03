Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Nkunku al termine della partita con il Bologna: “Felice di essere qui e giocare per questo club”

BOLOGNA-MILAN

Milan, Nkunku al termine della partita con il Bologna: “Felice di essere qui e giocare per questo club”

Milan, Nkunku al termine della partita con il Bologna: “Felice di essere qui e giocare per questo club” - immagine 1
Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Volevi proprio rimanere al Milan, ancora un gol: “Non è il mio momento, lavoriamo insieme per vincere. Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di essere qui e giocare per questo club”.

LEGGI ANCHE

Sulle occasioni sprecate oggi: “Potevo segnare ancora, nell’ultima azione che ho fatto potevo segnare. In una partita del genere potevamo fare più gol”

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Bologna-Milan, Rabiot al termine: “Potevamo fare anche meglio segnando di più”
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 23^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA