Pagelle Bologna-Milan 0-3: Rabiot strepitoso, benissimo Nkunku

PAGELLE BOLOGNA-MILAN - Forse una delle migliori partite del Milan negli ultimi mesi. I rossoneri non rischiano assolutamente nulla e dopo 20 minuti sono già in vantaggio dopo aver sprecato due clamorose occasioni. Il gol è di Ruben, ma grande merito lo hanno anche Fofana e Athekame, oltre a un ottimo Nkunku, che poi segna anche il raddoppio su calcio di rigore. Tutti bene, davvero, nei rossoneri. Difficile trovare qualcuno di negativo. Il primo tempo finisce con il Diavolo avanti 2-0. La ripresa inizia subito con il gol di Rabiot, che corona una prestazione eccezionale. Il 3-0 chiude la partita, con il Milan che fa allenamento difensivo per il resto del tempo, avendo anche alcune occasioni per il quarto gol. Zero rischi, zero problemi. Vittoria importante, non di corto muso e a prova di chi parla di fortuna.