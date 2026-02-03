PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Allegri post Bologna: “Oggi c’era da fare una partita serissima. Dietro si sono avvicinate”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Abbiamo giocatori di ottima qualità. Oggi c’era da fare una partita serissima perché la dietro si sono avvicinati tanto. I ragazzi sono stati bravissimi sia in fase difensiva che offensiva. Potevamo fare e dovevamo fare meglio nella gestione della palla. Servono più giocate precise ma abbiamo giocato moto bene nelle diagonali. Nkunku e Loftus hanno fatto molto bene e hanno agevolato il tutto“.

Era importante arrivare a 50 punti, l’obbiettivo è di rimanere nelle prime 4. La cosa importante è non aver preso gol, non prendere gol fa sempre bene. È importante guardarsi dietro, il campionato è lungo e ci sono ancora tanti punti da fare, serve fare un passettino alla volta. Ora dobbiamo goderci la “sosta” e recuperare Leao e Pulisic. Sarebbe bello a Pisa arrivare con tutti a disposizione“.

Abbiamo dei giocatori che a volte si fanno prendere troppo dall’entusiasmo, nel momento del vantaggio bisogna fare possesso se possibile nella metà campo avversaria. I subentrati sono entrati molto bene, bisogna essere contenti e godersi la vittoria. Ora dobbiamo pensare al Pisa e al rush finale del campionato“.

Io dico sempre che a me piacerebbe giocare tante partite, è un dispiacere quest’anno non poterle giocare. Sfruttiamo al meglio la possibilità di avere più tempo per preparare le partite. L’anno prossimo dobbiamo tornare in Champions“.

