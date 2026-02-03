Gabbia: 'Felice del mio percorso al Milan. Mi sento bene nella squadra'

Pianeta Milan
Milan, parla Gabbia: “Felice del percorso che sto facendo. Maignan ha una professionalità incredibile”

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato ai canali del club. Ecco le parole del centrale rossonero sul momento e su Maignan ma non solo
Nei giorni scorsi, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club rossonero. Tanti i temi toccati dal centrale italiano. Dal momento personale e di squadra, al capitano Mike Maignan fino al suo allenatore Massimiliano Allegri. Ecco le parole del numero 46 rossonero.

Milan, le parole di Matteo Gabbia

Sul momento del Milan: "Sono molto felice del percorso che sto facendo in questa squadra. Il nostro capitano è Mike e io sono orgoglioso di avere un compagno come lui dal quale imparare e prendere sempre spunto per migliorare cose personali e professionali. Sicuramente mi sento bene all'interno della squadra. Sento di avere un bel rapporto con tutti i compagni, questa cosa mi fa molto piacere e penso che sia anche la nostra forza. Sto passando un bel momento, sia personale che di squadra".

Su Maignan: "Lui è un grandissimo giocatore, è un ragazzo con una professionalità incredibile che mette sempre davanti il Milan. Questa cosa viene percepita da noi e da tutti i tifosi. Siamo contenti di avere un portiere incredibile a difendere la nostra porta. Ce lo godremo il più possibile".

Su Massimiliano Allegri: "Il mister è molto bravo perché quando ci chiede di staccare, lui è il primo che ci dice di recuperare e staccare quando si ha un giorno libero. Quando poi si viene a Milanello, ed è quello che noi stiamo cercando di fare da inizio anno, si lavora con grande serietà e massimo impegno. Di conseguenza, sono stati 3 giorni dopo Roma di grandissimo lavoro dove abbiamo cercato di fare le cose al meglio possibile, anche per migliorare quelle cose che ci sono su cui progredire".

Gabbia ha poi aggiunto: "Il mister ha un'esperienza tale che dice delle cose e lo fa per esperienza personale. Noi cerchiamo di seguirlo in ogni momento, ma poi ci focalizziamo su quella che è la partita che viene e che noi cerchiamo sempre di vincere. Noi siamo sempre focalizzati sulla prossima partita, per farla al meglio possibile e cercando di rimanere sempre nella posizione di classifica migliore possibile. Vincendo le partite ci permette di allenarci con più tranquillità. Anche di avere l'appoggio dei tifosi che per noi è importante e di respirare un'aria positiva e ricca di voglia di continuare questo percorso. Questo sta succedendo quest'anno, ma è determinato dalle partite che sono andate bene, dai punti che abbiamo fatto e questo è un qualcosa che dobbiamo continuare a fare e migliorare, cercando di fare sempre il meglio possibile".

