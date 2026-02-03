Gabbia: 'Felice del mio percorso al Milan. Mi sento bene nella squadra'

Su Massimiliano Allegri : "Il mister è molto bravo perché quando ci chiede di staccare, lui è il primo che ci dice di recuperare e staccare quando si ha un giorno libero. Quando poi si viene a Milanello, ed è quello che noi stiamo cercando di fare da inizio anno, si lavora con grande serietà e massimo impegno. Di conseguenza, sono stati 3 giorni dopo Roma di grandissimo lavoro dove abbiamo cercato di fare le cose al meglio possibile, anche per migliorare quelle cose che ci sono su cui progredire".

Gabbia ha poi aggiunto: "Il mister ha un'esperienza tale che dice delle cose e lo fa per esperienza personale. Noi cerchiamo di seguirlo in ogni momento, ma poi ci focalizziamo su quella che è la partita che viene e che noi cerchiamo sempre di vincere. Noi siamo sempre focalizzati sulla prossima partita, per farla al meglio possibile e cercando di rimanere sempre nella posizione di classifica migliore possibile. Vincendo le partite ci permette di allenarci con più tranquillità. Anche di avere l'appoggio dei tifosi che per noi è importante e di respirare un'aria positiva e ricca di voglia di continuare questo percorso. Questo sta succedendo quest'anno, ma è determinato dalle partite che sono andate bene, dai punti che abbiamo fatto e questo è un qualcosa che dobbiamo continuare a fare e migliorare, cercando di fare sempre il meglio possibile".