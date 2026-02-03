3 dicembre 2017 , stadio 'Vigorito' di Benevento : il Milan è in vantaggio in trasferta, per 1-2, con i gol di Giacomo Bonaventura e Nikola Kalinić sul campo dei padroni di casa, neo-promossi nella massima serie, in rete tra i due centri rossoneri con l'ex nerazzurro George Pușcaș .

Benevento-Milan 2-2 del 3 dicembre 2017, Brignoli ricorda il suo gol

È il giorno dell'esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera: è appena subentrato all'esonerato Vincenzo Montella, che ha pagato lo 0-0 interno contro il Torino e un inizio stagione da brividi. Sembra che tutto stia procedendo per il meglio per il Diavolo di Gattuso quando, al 94', sugli sviluppi di una punizione battuta da sinistra da Danilo Cataldi, avviene l'irreparabile.