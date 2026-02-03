Colpo di testa del portiere del Benevento, Alberto Brignoli, sbucato tra le maglie della difesa rossonera e palla in rete, alle spalle di Gianluigi Donnarumma, per il definitivo 2-2. In un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, Brignoli ha ricordato quella rete.
"Io odio colpire di testa, il pallone mi fa male. Invece in quel Benevento-Milan andai a saltare e segnai di testa a Donnarumma, tutto storto in tuffo. Sembravo Aldo nella scena di "Tre uomini e una gamba". Per il decennale, vorrei fare qualcosa con Gigio, magari sui social".
