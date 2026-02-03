Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Il portiere Brignoli ricorda il suo gol al Milan: “Come Aldo in ‘Tre uomini e una gamba’”

INTERVISTE

Il portiere Brignoli ricorda il suo gol al Milan: “Come Aldo in ‘Tre uomini e una gamba’”

Il portiere Brignoli ricorda il suo gol al Milan: 'Come Aldo in 'Tre uomini e una gamba''
Alberto Brignoli, classe 1991, oggi portiere dell'AEK Atene in Grecia, il 3 dicembre 2017, in Benevento-Milan 2-2, punì i rossoneri allora allenati da Gennaro Gattuso con un gol di testa nel recupero. Lo ha ricordato così a 'La Gazzetta dello...
Daniele Triolo Redattore 

3 dicembre 2017, stadio 'Vigorito' di Benevento: il Milan è in vantaggio in trasferta, per 1-2, con i gol di Giacomo Bonaventura e Nikola Kalinić sul campo dei padroni di casa, neo-promossi nella massima serie, in rete tra i due centri rossoneri con l'ex nerazzurro George Pușcaș.

Benevento-Milan 2-2 del 3 dicembre 2017, Brignoli ricorda il suo gol

—  

È il giorno dell'esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera: è appena subentrato all'esonerato Vincenzo Montella, che ha pagato lo 0-0 interno contro il Torino e un inizio stagione da brividi. Sembra che tutto stia procedendo per il meglio per il Diavolo di Gattuso quando, al 94', sugli sviluppi di una punizione battuta da sinistra da Danilo Cataldi, avviene l'irreparabile.

LEGGI ANCHE

Colpo di testa del portiere del Benevento, Alberto Brignoli, sbucato tra le maglie della difesa rossonera e palla in rete, alle spalle di Gianluigi Donnarumma, per il definitivo 2-2. In un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, Brignoli ha ricordato quella rete.

LEGGI ANCHE: Bologna-Milan con Nkunku titolare: dopo il muro sul mercato, ora deve rispondere con i gol >>>

"Io odio colpire di testa, il pallone mi fa male. Invece in quel Benevento-Milan andai a saltare e segnai di testa a Donnarumma, tutto storto in tuffo. Sembravo Aldo nella scena di "Tre uomini e una gamba". Per il decennale, vorrei fare qualcosa con Gigio, magari sui social".

Leggi anche
L’ex Bologna Anaclerio: “Allegri vede il calcio con uno stampo antico. Maignan pare...
Ex Milan, De Sciglio: “Al Milan ero diventato il capro espiatorio. Da Montella mi sono...

© RIPRODUZIONE RISERVATA