Mattia De Sciglio ha vestito la maglia del Milan per sei stagioni. Dopo una lunga trafila nelle giovanili, ha giocato in prima squadra dal 2012 al 2017, prima di essere ceduto alla Juventus. A lanciarlo è stato proprio Massimiliano Allegri , che lo ha fatto esordire in Serie A il 10 aprile 2012 nel match contro il Chievo. Dopo l'esperienza all'Empoli il terzino italiano è al momento svincolato , ma non sembra ancora avere intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: "Mi sto allenando ogni giorno per farmi trovare pronto". In una lunga intervista al 'Corriere della Sera' ha parlato del suo passato in rossonero , toccando diversi temi interessanti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

L'intervista a Mattia De Sciglio

Le parole di De Sciglio: "Al Milan stavo vivendo un sogno. Ero un tifoso rossonero che giocava per la sua squadra del cuore, Maldini era il mio idolo. E pensare che avrei potuto giocare nell'Inter, i nerazzurri mi avevano scartato a un provino... poco dopo è arrivato il Milan, meglio così. Ho fatto tutto il settore giovanile fino all'esordio in Champions a 18 anni. Dopo alcune prestazioni negative è iniziato tutto, un infortunio mi ha tolto continuità e le cose non andavano bene, era finito un ciclo. Una parte della tifoseria e della stampa mi aveva individuato come il colpevole di quella situazione, aspettavano un minimo errore per criticarmi, i miei social si riempivano di insulti e cattiverie. Eppure mi ero sempre comportato bene, non sono mai riuscito a darmi una spiegazione. Quel sogno che avevo da bambino era diventato un incubo, la fascia era solo un altro pretesto per attaccarmi. Ero diventato il capro espiatorio, per fortuna tra i tifosi c'era anche chi mi sosteneva".