Mateta, Teotino: 'Per fortuna i medici del Milan lo hanno scoperto...'

Jean-Philippe Mateta è stato il nome più chiacchierato degli ultimi giorni di mercato in casa Milan. Inizialmente sembrava si trattasse di un colpo per l'estate, ma di lì a poco è successo di tutto. La notte fra il 30 e il 31 gennaio c'è stato l'affondo decisivo, accordo raggiunto sia con il calciatore che con il Crystal Palace. L'affare Mateta era ormai concluso, ma le visite mediche hanno cambiato di nuovo lo scenario. Dai controlli, svolti prima a Londra e poi a Parigi, sono emersi dei problemi al ginocchio che non hanno convinto i rossoneri a procedere con l'acquisto. Gianfranco Teotino, giornalista di Sky sport, ha detto la sua sulla grande telenovela di fine gennaio a 'Calciomercato - L'Originale'.
Caso Mateta, Teotino: “In Premier c’è meno trasparenza sulle questioni mediche. Giusto non procedere”
Nel suo intervento a 'Calciomercato - L'Originale' di Sky Sport, il giornalista Gianfranco Teotino ha rivelato un dettaglio inedito sulla vicenda Mateta, spiegando perchè il Milan ha deciso di non procedere
Teotino, l'intervento a Calciomercato - L'Originale—
Le parole di Gianfranco Teotino: "A dicembre Mateta non è stato convocato improvvisamente per un partita di Conference League. Nella conferenza stampa successiva l'allenatore del Crystal Palace ha dichiarato che si trattava di un problema minore al ginocchio. Nell'ultimo mese e mezzo Mateta ha sempre giocato tranne l'ultima partita, ma evidentemente la situazione non era risolta. Per fortuna i medici del Milan lo hanno scoperto, in Premier League c'è molta meno trasparenza sulle questioni mediche, non sempre vengono date diagnosi esatte. Il Milan ha fatto benissimo a non procedere".
