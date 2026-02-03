Mateta, Teotino: 'Per fortuna i medici del Milan lo hanno scoperto...'

Jean-Philippe Mateta è stato il nome più chiacchierato degli ultimi giorni di mercato in casa Milan. Inizialmente sembrava si trattasse di un colpo per l'estate, ma di lì a poco è successo di tutto. La notte fra il 30 e il 31 gennaio c'è stato l'affondo decisivo, accordo raggiunto sia con il calciatore che con il Crystal Palace. L'affare Mateta era ormai concluso, ma le visite mediche hanno cambiato di nuovo lo scenario. Dai controlli, svolti prima a Londra e poi a Parigi, sono emersi dei problemi al ginocchio che non hanno convinto i rossoneri a procedere con l'acquisto. Gianfranco Teotino, giornalista di Sky sport, ha detto la sua sulla grande telenovela di fine gennaio a 'Calciomercato - L'Originale'.