"Il Napoli ha sofferto con la Fiorentina, ma ha portato a casa una vittoria importante, mentre la Juventus, grazie ad un allenatore capace, sta vivendo una crescita impressionante. Gli ultimi risultati dei bianconeri stanno evidenziando lo sviluppo di innumerevoli giocatori. Poi c'è la Roma, che sta cercando di rinforzarsi ancora sul mercato, e un Como che contro l'Atalanta mi ha deluso; è la squadra più bella del campionato, ma ha dimostrato ancora di non avere carattere. Fra il rigore sbagliato e la superiorità numerica c'è da rammaricarsi". Vedremo se davvero il Milan riuscirà a tenere il ritmo dell'Inter, che al momento è in testa al campionato italiano.