De Paola: “Credo che il Milan rimarrà più agganciato alla lotta per il tricolore”

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato della possibile corsa Scudetto e della corsa Champions in Serie A. Il parere anche sul Milan dall'estratto di TMW Radio
"Credo che il Milan rimarrà più agganciato alla lotta per il tricolore, quindi saranno quattro le squadre in lotta per due posti". Il giornalista Paolo De Paola parla così della possibile corsa Scudetto e corsa Champions League in Serie A. Ecco le sue parole durante l'Editoriale di TMW Radio.

"Il Napoli ha sofferto con la Fiorentina, ma ha portato a casa una vittoria importante, mentre la Juventus, grazie ad un allenatore capace, sta vivendo una crescita impressionante. Gli ultimi risultati dei bianconeri stanno evidenziando lo sviluppo di innumerevoli giocatori. Poi c'è la Roma, che sta cercando di rinforzarsi ancora sul mercato, e un Como che contro l'Atalanta mi ha deluso; è la squadra più bella del campionato, ma ha dimostrato ancora di non avere carattere. Fra il rigore sbagliato e la superiorità numerica c'è da rammaricarsi". Vedremo se davvero il Milan riuscirà a tenere il ritmo dell'Inter, che al momento è in testa al campionato italiano.

