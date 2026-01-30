Modric sogna la Champions League col Milan: il futuro è tracciato

Come noto, il contratto dell'ex Real Madrid scade il prossimo giugno , ma il croato ha un'opzione a suo favore di prolungamento fino al 2027. La decisione, probabilmente, scrive la 'Rosea' arriverà solo dopo la fine del quinto Mondiale che Luka giocherà nella sua meravigliosa carriera. "In realtà i segnali ricevuti in queste settimane sono incoraggianti, perché Modric a Milano si trova bene e nello spogliatoio si sente importante" scrive la 'Gazzetta'.

Prima di spingersi alla prossima stagione, è importante che i rossoneri rimangano concentrati sul presente che si chiama Bologna di Vincenzo Italiano. Martedì il Milan sarà ospite dei rossoblù in una partita fondamentale per il discorso Scudetto e per la Champions. Se Luka Modric vuole la Champions, i tre punti saranno fondamentali. Peraltro contro la squadra a cui ha segnato il primo gol in maglia Milan.