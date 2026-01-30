Modric sogna la Champions League col Milan: il futuro è tracciato

Pianeta Milan
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un articolo a Luka Modric. Il centrocampista croato sogna l'ultima Champions League con la maglia del Milan
L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha dedicato la prima pagina a Luka Modric, il campione che sta guidando il Milan di Massimiliano Allegri in piena lotta Scudetto e Champions.

Modric vuole un ultimo ballo in Champions col Milan

Il quotidiano sportivo gli dedica un articolo in cui si sottolinea uno dei desideri del centrocampista croato. Vale a dire giocare per un'ultima volta in Champions League con la maglia della squadra che tifa fin da bambino, vale a dire quella rossonera. E farlo con un allenatore vincente come Massimiliano Allegri potrebbe spingere il croato a rimanere con certezza anche la prossima stagione.

Come noto, il contratto dell'ex Real Madrid scade il prossimo giugno, ma il croato ha un'opzione a suo favore di prolungamento fino al 2027. La decisione, probabilmente, scrive la 'Rosea' arriverà solo dopo la fine del quinto Mondiale che Luka giocherà nella sua meravigliosa carriera. "In realtà i segnali ricevuti in queste settimane sono incoraggianti, perché Modric a Milano si trova bene e nello spogliatoio si sente importante" scrive la 'Gazzetta'.

Prima di spingersi alla prossima stagione, è importante che i rossoneri rimangano concentrati sul presente che si chiama Bologna di Vincenzo Italiano. Martedì il Milan sarà ospite dei rossoblù in una partita fondamentale per il discorso Scudetto e per la Champions. Se Luka Modric vuole la Champions, i tre punti saranno fondamentali. Peraltro contro la squadra a cui ha segnato il primo gol in maglia Milan.

