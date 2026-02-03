Durante la presentazione del libro 'A corto muso', Adriano Galliani, ex AD del Milan, ha voluto parlare di Massimiliano Allegri

Nel corso della presentazione del libro 'A corto muso' di Giuseppe Alberto Falci, Adriano Galliani , ex storico dirigente del Milan , ha voluto rilasciare alcune parole sulla figura di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. L'ex dirigente ha speso parole molto positive nei confronti dell'allenatore livornese, dicendo che 'potrebbe fare tutto, ma si diverte col calcio'.

Milan, Galliani su Allegri

Le parole di Galliani su Allegri: "Io trovo che Allegri difficilmente dica cose fuori posto, difficilmente fa il fenomeno, anzi non lo fa, non fa il fenomeno, l'estroso, secondo me Max potrebbe gestire un'azienda che fabbrica bulloni al posto di allenare una squadra di calcio, anche perchè io penso che in qualche modo tutti i lavori siano simili, quindi Max può fare il politico, tutto quello che vuole, si diverte col calcio. Da ragazzo era un po' così, con le sue passioni, ma adesso ha messo la testa a posto