Ex Bologna Anaclerio: 'Milan squadra forte. Maignan insuperabile. Allegri..'

L’ex Bologna Anaclerio: “Allegri vede il calcio con uno stampo antico. Maignan pare insuperabile”

L'ex centrocampista del Bologna Giuseppe Anaclerio ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri, in vista della gara di questa sera. Ecco le sue dichiarazioni
Questa sera il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo per chiudere la 23^ giornata di Serie A. L'impegno è uno dei più complicati. I rossoneri saranno ospiti del Bologna di Vincenzo Italiano, in un 'Dall'Ara' pronto a spingere alla vittoria i rossoblù che vengono da un periodo complicato.

Bologna-Milan, le parole di Anaclerio

A proposito del match di questa sera, è intervenuto l'ex giocatore del Bologna Giuseppe Anaclerio sulle frequenze di Radio Nettuno Bologna Uno. Ecco, di seguito, le parole dell'ex centrocampista rossoblù sui rossoneri guidati da Massimiliano Allegri riprese da 'Tuttobolognaweb.it'.

"Il Milan è un squadra forte che ha un allenatore che vede il calcio alla sua maniera, ossia con uno stampo antico. Si tratta comunque di una squadra fortissima che tra le sue fila dispone di un gran portiere che in questo momento pare insuperabile. Dunque domani sera il Bologna dovrà sfornare una grande prestazione per venirne a capo, ma la notizia più importante sono i rientri di alcuni giocatori imprescindibili come Bernardeschi e Lucumì. Sono convinto che faremo una grande gara".

