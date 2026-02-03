Ex Bologna Anaclerio: 'Milan squadra forte. Maignan insuperabile. Allegri..'

"Il Milan è un squadra forte che ha un allenatore che vede il calcio alla sua maniera, ossia con uno stampo antico. Si tratta comunque di una squadra fortissima che tra le sue fila dispone di un gran portiere che in questo momento pare insuperabile. Dunque domani sera il Bologna dovrà sfornare una grande prestazione per venirne a capo, ma la notizia più importante sono i rientri di alcuni giocatori imprescindibili come Bernardeschi e Lucumì. Sono convinto che faremo una grande gara".