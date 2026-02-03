Bologna-Milan, Bartesaghi esce per infortunio: ecco le prime sensazioni

Il Milan ha giocato una partita molto importante: contro il Bologna di Vincenzo Italiano è arrivata una vittoria mai in discussione. Gara importante per tenere la corsa dell'Inter e per mantenere il distacco con le altre squadre in corsa per un posto in Champions League. Il Diavolo domina la gara con 2 gol nel primo tempo e il terzo gol di Rabiot nella ripresa. A pochi minuti dal termine unica notizia negativa della serata: al 83' Bartesaghi costretto a uscire per un problema muscolare, che sembrerebbe al flessore. Dentro Estupinan. Da capire nei prossimi giorni la gravità dell'infortunio del terzino sinistro.