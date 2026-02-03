Bologna-Milan, Bartesaghi esce per infortunio: ecco le prime sensazioni

AGGIORNAMENTO
Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la partita. Queste le notizie su Bartesaghi: "Fastidio, ma niente di che. Crampi". Un sospiro di sollievo.
BOLOGNA-MILAN
Il Milan ha giocato una partita molto importante: contro il Bologna di Vincenzo Italiano è arrivata una vittoria mai in discussione. Gara importante per tenere la corsa dell'Inter e per mantenere il distacco con le altre squadre in corsa per un posto in Champions League. Il Diavolo domina la gara con 2 gol nel primo tempo e il terzo gol di Rabiot nella ripresa. A pochi minuti dal termine unica notizia negativa della serata: al 83' Bartesaghi costretto a uscire per un problema muscolare, che sembrerebbe al flessore. Dentro Estupinan. Da capire nei prossimi giorni la gravità dell'infortunio del terzino sinistro.
Probabile che Bartesaghi effettui i test nelle prossime ore. Sarebbe una perdita importante per il Milan di Allegri visto che Bartesaghi è da tempo un titolare fisso del 3-5-2 rossonero. Da capire se ci sarà contro il Pisa: il Diavolo tornerà in campo il 13 febbraio, quindi tra una decina di giorni. Vedremo se Bartesaghi sarà a disposizione di Allegri.
