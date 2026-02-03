È finito il secondo tempo di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei secondi 45' di gioco allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna tra i rossoblù di Italiano e i rossoneri di Allegri

È terminato da pochi minuti il secondo tempo di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i rossoblù di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Massimiliano Allegri.