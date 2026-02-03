Bella azione del Bologna. Palla di Bernardeschi per Zortea: palla al centro con Casale da ottima posizione in area che buca il tiro. 60' Bologna che pressa e cerca di costruire azioni pericolose. Il Milan, quando recupera palla, ha sempre tanto campo da attaccare davanti a sé. Primo tiro in porta del Bologna arriva con Odgaard da lontanissimo: parata facile per Maignan. 65' Milan che cerca di controllare un po' più la partita con il possesso palla. 67' doppio cambio per il Milan: dentro Tomori e Ricci per Loftus-Cheek e un ottimo Athekame. 70': Allegri decide di mettersi 4-5-1 dopo il cambio Ricci-Loftus-Cheek, il Bologna continua a spingere con il Milan che si difende molto bene. Esce Nkunku al 72' dentro Fullkrug. Esce Modric, dentro Jashari.
Calato molto il ritmo del Bologna che non è riuscito a creare moltissimo nonostante il possesso palla continuo nel secondo tempo. 81' lancio alla cieca perfetta per Fullkrug: davanti a Ravaglia cerca di superarlo, ma non ci riesce. Altra occasione sprecata dal Milan. Unica notizia negativa della serata: al 83' Bartesaghi costretto a uscire per un problema al flessore. Dentro Estupinan. 89' grande cross di Estupinan: colpo di testa di Fullkrug e bella parata di Ravaglia. Vittoria dominante del Diavolo che risponde all'Inter e allunga sulla Roma nella corsa al quarto posto.
