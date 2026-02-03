Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Bologna-Milan 0-3 (90′): dominio rossonero. Benissimo Nkunku e Athekame | Serie A News

BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan 0-3 (90′): dominio rossonero. Benissimo Nkunku e Athekame | Serie A News

Bologna-Milan 0-3 (90'): dominio rossonero. Benissimo Nkunku e Athekame | Serie A News
È finito il secondo tempo di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei secondi 45' di gioco allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna tra i rossoblù di Italiano e i rossoneri di Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

È terminato da pochi minuti il secondo tempo di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i rossoblù di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Bologna-Milan 0-3, il racconto del secondo tempo

—  

Dopo un ottimo primo tempo per il Diavolo, inizia il secondo tempo tra Bologna e Milan. Parte di nuovo molto aggressiva la squadra di Vincenzo Italiano alla ricerca del gol per riaprire la gara. 48' terzo gol del Milan: regalo assoluto del Bologna. Miranda sbaglia una rimessa laterale servendo Rabiot che davanti a Ravaglia non sbaglia con un tiro secco e imparabile. 3-0 per il Diavolo. Sbanda il Bologna: Nkunku lanciato a rete stavolta non riesce a saltare Ravaglia in uscita. Ora la partita segue un filone abbastanza naturale: Milan che si difende e cerca le ripartenze, Bologna che fa possesso palla nelle trequarti rossonera.

LEGGI ANCHE

Bella azione del Bologna. Palla di Bernardeschi per Zortea: palla al centro con Casale da ottima posizione in area che buca il tiro. 60' Bologna che pressa e cerca di costruire azioni pericolose. Il Milan, quando recupera palla, ha sempre tanto campo da attaccare davanti a sé. Primo tiro in porta del Bologna arriva con Odgaard da lontanissimo: parata facile per Maignan. 65' Milan che cerca di controllare un po' più la partita con il possesso palla. 67' doppio cambio per il Milan: dentro Tomori e Ricci per Loftus-Cheek e un ottimo Athekame. 70': Allegri decide di mettersi 4-5-1 dopo il cambio Ricci-Loftus-Cheek, il Bologna continua a spingere con il Milan che si difende molto bene. Esce Nkunku al 72' dentro Fullkrug. Esce Modric, dentro Jashari.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Calato molto il ritmo del Bologna che non è riuscito a creare moltissimo nonostante il possesso palla continuo nel secondo tempo. 81' lancio alla cieca perfetta per Fullkrug: davanti a Ravaglia cerca di superarlo, ma non ci riesce. Altra occasione sprecata dal Milan. Unica notizia negativa della serata: al 83' Bartesaghi costretto a uscire per un problema al flessore. Dentro Estupinan. 89' grande cross di Estupinan: colpo di testa di Fullkrug e bella parata di Ravaglia. Vittoria dominante del Diavolo che risponde all'Inter e allunga sulla Roma nella corsa al quarto posto.

 

Leggi anche
Risultati Serie A, Bologna-Milan 0-3: tabellino e marcatori | News
Bologna-Milan, Bartesaghi esce per infortunio: ecco le prime sensazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA