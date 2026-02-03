Risultati Serie A, Bologna-Milan 0-3: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Bologna-Milan, partita della 2e^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna tra i rossoblù di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Bologna-Milan 0-3, il tabellino
—
Il primo tempo di Bologna-Milan vede partire meglio la squadra di Italiano, che pressa molto alto nei primi minuto. E' però il Diavolo a uscire alla distanza dominando la prima frazione, specialmente a livello di occasioni create. Prima del gol di Loftus-Cheek, arrivano azioni convincenti: lancio di Nkunku per l'inglese che si fa ipnotizzare da Ravaglia. Fofana sfiora il palo di testa. Arriva anche il 2-0 con Nkunku freddissimo dal dischetto, dopo il rigore conquistato dallo stesso francese (nettissimo). Secondo tempo che si apre con il regalo di Miranda scartato da Rabiot che insacca il 3-0 per il Milan. Vittoria mai in discussione per i rossoneri.
Marcatori: Loftus-Cheek (M), Nkunku (M), Rabiot (M).
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (dal 78' Lykogiannīs); Freuler (dal 65' Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54' Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 78' Cambiaghi); Castro (dal 54' Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.