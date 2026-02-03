PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Risultati Serie A, Bologna-Milan 0-3: tabellino e marcatori | News

BOLOGNA-MILAN

Risultati Serie A, Bologna-Milan 0-3: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Bologna-Milan, partita della 2e^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna tra i rossoblù di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Bologna-Milan 0-3, il tabellino

—  

Il primo tempo di Bologna-Milan vede partire meglio la squadra di Italiano, che pressa molto alto nei primi minuto. E' però il Diavolo a uscire alla distanza dominando la prima frazione, specialmente a livello di occasioni create. Prima del gol di Loftus-Cheek, arrivano azioni convincenti: lancio di Nkunku per l'inglese che si fa ipnotizzare da Ravaglia. Fofana sfiora il palo di testa. Arriva anche il 2-0 con Nkunku freddissimo dal dischetto, dopo il rigore conquistato dallo stesso francese (nettissimo). Secondo tempo che si apre con il regalo di Miranda scartato da Rabiot che insacca il 3-0 per il Milan. Vittoria mai in discussione per i rossoneri.

BOLOGNA-MILAN 0-3

Marcatori: Loftus-Cheek (M), Nkunku (M), Rabiot (M).

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (dal 78' Lykogiannīs); Freuler (dal 65' Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54' Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 78' Cambiaghi); Castro (dal 54' Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.

LEGGI ANCHE

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 67' Tomori), Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić (dal 72' Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (dal 67' Ricci), Nkunku (dal 72' Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: Ravaglia (B), Freuler (B), Ferguson (B).

Espulsi: nessuno.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Note: Bartesaghi uscito per infortunio nella ripresa.

Leggi anche
Bologna-Milan 0-3 (90′): dominio rossonero. Benissimo Nkunku e Athekame | Serie A News
Bologna-Milan, Bartesaghi esce per infortunio: ecco le prime sensazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA