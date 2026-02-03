Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Bologna-Milan 0-2 (45′): Nkunku extra lusso. Ottimo primo tempo del Diavolo | Serie A News

BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan 0-2 (45′): Nkunku extra lusso. Ottimo primo tempo del Diavolo | Serie A News

Bologna-Milan 0-2 (45'): Nkunku extra lusso. Ottimo primo tempo del Diavolo | Serie A News
È finito il primo tempo di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna tra i rossoblù di Italiano e i rossoneri di Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoblù di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Bologna-Milan, il racconto del primo tempo

—  

Inizia il primo tempo tra Bologna e Milan. Primi minuti, i rossoneri cercano il pallone alto verso la testa di Loftus-Cheek. Primo calcio d'angolo per il Bologna, sull'iniziativa di Rowe contro Athekame. Colpo di testa di Heggem proprio su calcio piazzato: la palla va alta, ma difensore rossoblù troppo solo. Primi 5 minuti con il Bologna che tenta pressing senza palla, il Milan fatica a creare gioco e trame offensive. 8' palla fantastica di Nkunku per Loftus-Cheek: superato Casale, l'inglese si fa ipnotizzare dall'uscita di Ravaglia. Che occasione sprecata dal Milan. Primi 10 minuti: meglio il Bologna a livello di gioco, ma l'occasione enorme l'ha avuta il Milan con Loftus-Cheek.

LEGGI ANCHE

Continua il pressing molto alto e aggressivo del Bologna in fase di non possesso. Appena può il Milan cerca la verticalizzazione per Nkunku e Loftus-Cheek. Ancora grande occasione per il Milan al 17': palla che circola molto bene. Cross perfetto di Athekame, colpo di testa di Fofana che esce di pochissimo a Ravaglia battuto. 20' gol del Milan: ancora grande azione del Milan. Fofana apre per Athekame. Cross ottimo per Nkunku che tira di testa. Parata di Ravaglia. Recupera Rabiot che serve Loftus-Cheek. Stavolta l'inglese non sbaglia. Milan che ha cambiato nettamente atteggiamento dal 15': centrocampo più aggressivo con Fofana e Athekame saliti in cattedra.

LEGGI ANCHE: Segui LIVE la partita di Serie A tra Bologna e Milan >>>

Milan molto compatto in difesa, specialmente al centro del campo. Il Bologna costretto a costruire sulle fasce. Bologna che va a vampate, ma la difesa rossonera è molto attenta nella prima mezzora di partita. 36' grande azione del Milan: esterno per Loftus-Cheek che si libera. Verticalizzazione  per Nkunku che salta Ravaglia che lo stende. Rigore nettissimo. Dal dischetto va il francese che spiazza Ravaglia. E' 2-0 rossonero a Bologna. La squadra di Italiano continua ad attaccare, ma il Diavolo si difende davvero molto bene, specialmente al centro del campo. Finisce un ottimo primo del tempo per il Milan.

Leggi anche
Bologna-Milan 0-2: Nkunku freddissimo dal discetto. Rigore nettissimo
Si sblocca Loftus-Cheek! Milan in vantaggio a Bologna: grande azione

© RIPRODUZIONE RISERVATA