Continua il pressing molto alto e aggressivo del Bologna in fase di non possesso. Appena può il Milan cerca la verticalizzazione per Nkunku e Loftus-Cheek. Ancora grande occasione per il Milan al 17': palla che circola molto bene. Cross perfetto di Athekame, colpo di testa di Fofana che esce di pochissimo a Ravaglia battuto. 20' gol del Milan: ancora grande azione del Milan. Fofana apre per Athekame. Cross ottimo per Nkunku che tira di testa. Parata di Ravaglia. Recupera Rabiot che serve Loftus-Cheek. Stavolta l'inglese non sbaglia. Milan che ha cambiato nettamente atteggiamento dal 15': centrocampo più aggressivo con Fofana e Athekame saliti in cattedra.
Milan molto compatto in difesa, specialmente al centro del campo. Il Bologna costretto a costruire sulle fasce. Bologna che va a vampate, ma la difesa rossonera è molto attenta nella prima mezzora di partita. 36' grande azione del Milan: esterno per Loftus-Cheek che si libera. Verticalizzazione per Nkunku che salta Ravaglia che lo stende. Rigore nettissimo. Dal dischetto va il francese che spiazza Ravaglia. E' 2-0 rossonero a Bologna. La squadra di Italiano continua ad attaccare, ma il Diavolo si difende davvero molto bene, specialmente al centro del campo. Finisce un ottimo primo del tempo per il Milan.
