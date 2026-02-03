Il Milan sta giocando una partita molto importante: in campo i rossoneri contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Gara importante per tenere la corsa dell'Inter e per mantenere il distacco con le altre squadre in corsa per un posto in Champions League. 20' gol del Milan: ancora grande azione del Milan. Fofana apre per Athekame. Cross ottimo per Nkunku che tira di testa. Parata di Ravaglia. Recupera Rabiot che serve Loftus-Cheek. Stavolta l'inglese non sbaglia.
Si sblocca Loftus-Cheek! Milan in vantaggio a Bologna: grande azione
BOLOGNA-MILAN
Bologna-Milan, 23^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri passano in vantaggio al 20' con il gol di Loftus-Cheek. Assist di Rabiot
