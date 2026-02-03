“L’operazione Mateta riguardava il futuro, non il presente. Facendo la trattativa abbiamo visto che c’era uno spiraglio di anticiparla e abbiamo cercato di farlo. Poi facendo le visite mediche abbiamo constatato questo problema fisico che il giocatore aveva e abbiamo deciso di non andare avanti. Poi nel futuro si vedrà. La squadra fino ad adesso ha fatto molto bene. Anche gli attaccanti hanno fatto bene. Leao ha questo problema che nelle ultime settimane gli ha dato un po’ di fastidio, Pulisic ha qualche problemino anche. Però siamo contenti e felici di questa squadra, andiamo avanti non dando nessun alibi a noi stessi e a tutti gli altri”.