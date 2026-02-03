Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Bartesaghi prima di Bologna-Milan: "Allegri ci ha messo tanto in guardia"
Nove giorni senza giocare: "Ci siamo allenati molto bene e abbiamo preparato la partita al massimo. Allegri ci ha messo tanto in guardia. Ti stacchi di più giocando dopo tanti giorni. Abbiamo giocatori forti, credo che stasera faremo una grande partita tutti".
