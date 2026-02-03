Pianeta Milan
Milan, Bartesaghi nel pre partita di Bologna: “Consapevoli del periodo importante della stagione”

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna
Periodo duro: “Siamo consapevoli che è un periodo importante della stagione, per dare una svolta, per dare un segnale positivo sia alla squadra che al campionato. Ci siamo allenati come abbiamo sempre fatto. Siamo sicuri dei nostri mezzi e cercheremo di metterli in campo come sempre”.

Dopo il rigore della Roma vuoi riscattarti: “È stato un episodio sfortunato. Nel calcio è così, non può andare sempre tutto bene. Adesso c’è un’altra gara e sono concentrato sul fare bene stasera”.

