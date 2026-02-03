QUI MILANELLO

L'avvicinamento "a blocchi" alla sfida del Dall'Ara - con un giorno di riposo a inframezzare le sessioni di allenamento - è servito a tenere alta la concentrazione del gruppo dopo un gennaio positivo, che ha confermato il 2° posto in solitaria. Piazzamento da difendere nella serata emiliana, per consolidare la posizione nella corsa alla prossima Champions League. Il compito dei ragazzi di Allegri non sarà reso facile dall'assenza, confermata dal nostro allenatore, di Alexis Saelemaekers. Al suo posto, a destra, si contendono una maglia Athekame e Loftus-Cheek, con l'inglese che potrebbe anche partire dal primo minuto nel duo offensivo. Proprio tra gli attaccanti la situazione è da verificare: Leão non è al meglio ma ci sarà (da capire se dall'inizio o a partita in corso) mentre Pulisic non ha viaggiato con la squadra. Le scelte dello staff terranno conto anche dei dieci giorni che ci separeranno dal prossimo impegno, visto il rinvio di Milan-Como. Tre i giocatori diffidati: Athekame, Fofana e Rabiot.

"Abbiamo fatto tre giorni di lavoro, uno di riposo e altri tre di lavoro, vedremo se sarà stata la scelta giusta", ha detto Mister Allegri in conferenza. "Affrontiamo una squadra che viene da una bella vittoria in Europa League ma che in campionato ha vinto una volta nelle ultime 10 partite. Non hanno pressioni di classifica, ma vorranno dimostrare che gli ultimi risultati negativi sono stati una coincidenza. Servirà una partita molto seria contro una squadra aggressiva e intensa. Quanto fatto finora rimane, quello che verrà nel futuro andrà conquistato. A Bologna cercheremo di fare un passettino, nei dieci giorni successivi proveremo a recuperare chi oggi ha qualche acciacco".

QUI BOLOGNA

I felsinei arrivano alla sfida sulla scia del bel successo ottenuto in Europa League contro il Maccabi Tel Aviv, un 3-0 che ha consolidato la posizione in classifica verso i Playoff (dove il Bologna sfiderà i norvegesi del Brann). In campionato, però, la situazione non è delle migliori: negli ultimi 10 turni è arrivata una sola vittoria (3-2 a Verona il 15 gennaio) a fronte di tre pareggi e sei sconfitte, risultati che hanno allontanato i rossoblù dalla zona Champions. Come sottolineato da Allegri in conferenza, i nostri avversari giocheranno per rilanciarsi anche in terra nazionale e possono contare su un'ampia disponibilità di effettivi con poche eccezioni: non ci sarà lo squalificato Skorupski (al suo posto tra i pali giocherà Ravaglia), mentre negli ultimi giorni è tornato in gruppo Lucumí ma la condizione fisica non lo rende arruolabile per l'incontro. Non convocato anche De Silvestri mentre sarà della partita l'ultimo arrivato, l'ex Juventus João Mário. Per il resto, diversi ballottaggi per Italiano come Dallinga-Castro in avanti, Vitík-Casale in difesa e Moro-Freuler in mediana. Diffidato il solo Cambiaghi

I NUMERI PRE PARTITA

156ª partita in Serie A tra Milan e Bologna, con i precedenti che sorridono ai rossoneri (75 vittorie a 39, 41 i pareggi). Delle ultime 20 sfide di campionato contro i felsinei siamo rimasti imbattuti 19 volte, con l'eccezione che è rappresentata dall'ultimo precedente al Dall'Ara il 27 febbraio scorso.

Nessuna squadra dei cinque maggiori campionati europei vanta una striscia aperta di più gare consecutive senza sconfitterispetto al Milan (21 partite). I rossoneri non fanno meglio, all'interno di un singolo campionato, dalle 23 partite di fila da imbattuti ottenute nella stagione 1992/93. In caso di vittoria, inoltre, la squadra di Allegri taglierebbe il traguardo dei 50 punti dopo 23 gare, un risultato raggiunto in sole due occasioni nell'era dei tre punti a vittoria: 1995/96 e 2003/04.

Si affrontano due delle cinque squadre che vantano almeno due giocatori con più di cinque reti segnate in questa stagione: Orsolini (7) e Castro (6) da un lato, Pulisic (8) e Leão (7) dall'altro. Bologna e Milan sono anche le uniche due squadre di questa Serie A ad avere sia guadagnato almeno 10 punti da situazione di svantaggio che perso almeno 10 punti dopo essere andate avanti nel punteggio. Altra curiosità: il Milan è la squadra che ha effettuato meno cambi in campionato (82), il Bologna quella che ne ha fatti di più (109).

Mike Maignan, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2031, è il portiere che ha evitato di subire il maggior numero di gol (9.3) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 17 le reti incassate rispetto ai 26.3 Expected Goals subiti. Il Bologna è invece la squadra contro cui hanno esordito in Serie A tre giocatori rossoneri: Fikayo Tomori il 30 gennaio 2021, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic il 21 agosto 2023

DOVE GUARDARE BOLOGNA-MILAN

In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A

Bologna-Milan è stata affidata alla direzione di Gianluca Manganiello, 44enne fischietto della sezione di Pinerolo che in carriera vanta 10 precedenti in Serie A con i rossoneri: l'ultimo è Venezia-Milan del 27 aprile 2025. A completare la squadra arbitrale ci saranno i guardalinee Rossi C. e Cavallina, il quarto ufficiale Pezzuto, il VAR Mazzoleni e l'AVAR Ghersini.

La sfida del Dall'Ara concluderà la 23ª giornata di Serie A, un turno che ha già visto i seguenti risultati: Lazio-Genoa 3-2, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Hellas Verona 4-0, Torino-Lecce 1-0, Como-Atalanta 0-0, Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juventus 1-4 e Udinese-Roma 1-0.

Questa la classifica attuale: Inter 55; Milan* 47; Napoli 46; Juventus 45; Roma 43; Como 41; Atalanta 36; Lazio e Udinese 32; Bologna* 30; Sassuolo 29; Cagliari 28; Torino 26; Genoa, Cremonese e Parma 23; Lecce 18; Fiorentina 17; Pisa e Hellas Verona 14.