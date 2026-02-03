Castro pre Bologna-Milan: 'Bisogna tornare a essere la squadra di prima'

Sui mesi con Ciro Immobile: "Lui è sempre stato bene con me e Dallinga. E' stata una voce di esperienza sia in campo, che fuori. Sono stati sei mesi belli. Vogliamo il meglio per lui e per noi".
BOLOGNA-MILAN
Santiago Castro, giocatore rossoblù, ha parlato a 'DAZN' prima di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Che vibrazioni ci sono per stasera? "Sappiamo che non vinciamo in casa da tanto. Dobbiamo tornare ad essere quella squadra che non lasciava neanche mezzo punto a chi veniva qui. Stasera sarà difficile, sappiamo come giocano e non possiamo regalargli nulla. Io ho fatti tanti gol fuori, so che l'ultimo qua è stato col Parma. Speriamo che oggi vada tutto bene".
Sui mesi con Ciro Immobile: "Lui è sempre stato bene con me e Dallinga. E' stata una voce di esperienza sia in campo, che fuori. Sono stati sei mesi belli. Vogliamo il meglio per lui e per noi".
