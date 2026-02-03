Pianeta Milan
Bologna, Di Vaio pre Milan: 'La squadra ha dimostrato di essere viva'
Marco Di Vaio, dirigente rossoblù, ha parlato a 'DAZN' prima di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna
Marco Di Vaio, dirigente rossoblù, ha parlato a 'DAZN' prima di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla carica del Bologna per stasera: "Mancano ancora tante partite e la squadra ci crede. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di passare il turno di Europa League, con un turno di anticipo e con qualche rammarico. In Europa League abbiamo fatto un percorso importante. Siamo ai quarti di finale di Coppa Italia e noi vorremmo difenderla fino alla fine. In campionato, nell'ultimo mese sono mancati i risultati per motivi vari, non perché la squadra non era presente. Abbiamo perso errori per disattenzioni ed errori di qualche singolo. La squadra ha dimostrato di essere sempre viva e se l'è giocata con tutti. C'è ancora tanto da qui in avanti. Loro si stanno preparando contro una squadra molto forte, però speriamo di tornare a fare punti in casa perché ci mancano troppo".

Sul mercato: "Immobile doveva diventare un giocatore importante per far rifiatare Castro e Dallinga. Ciro doveva dare una mano all'attacco. Purtroppo si è fatto male subito e non è riuscito a trovare la continuità necessaria per tornare ai suoi livelli. E' capitata questa occasione e abbiamo deciso di separare le nostre sqiadre. C'è rammarico perché era un progetto importante per noi e per la città. Scambio Holm-Joao Mario? C'è stata l'opportunità per il ragazzo che stava trovano meno spazio. Abbiamo puntato sulla voglia di un giocatore che ha giocato ad alti livelli e vuole dimostrare il proprio valore. Abbiamo accontentato Holm e abbiamo preso un giocatore che può dare una spinta importante alla squadra. Quindi speriamo di aver fatto la scelta giusta".

