Bologna, Di Vaio pre Milan: 'La squadra ha dimostrato di essere viva'

Sul mercato: "Immobile doveva diventare un giocatore importante per far rifiatare Castro e Dallinga. Ciro doveva dare una mano all'attacco. Purtroppo si è fatto male subito e non è riuscito a trovare la continuità necessaria per tornare ai suoi livelli. E' capitata questa occasione e abbiamo deciso di separare le nostre sqiadre. C'è rammarico perché era un progetto importante per noi e per la città. Scambio Holm-Joao Mario? C'è stata l'opportunità per il ragazzo che stava trovano meno spazio. Abbiamo puntato sulla voglia di un giocatore che ha giocato ad alti livelli e vuole dimostrare il proprio valore. Abbiamo accontentato Holm e abbiamo preso un giocatore che può dare una spinta importante alla squadra. Quindi speriamo di aver fatto la scelta giusta".