Freuler dopo Bologna-Milan: 'La terza rete è stata una mazzata per tutti'

Remo Freuler, giocatore rossoblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna

Remo Freuler , giocatore rossoblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan , partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Cosa sta mancando? Il fatto che dobbiamo stare attenti per 90 minuti. Ogni errore il Milan ti punisce. Ci mettiamo troppo del nostro e gli altri ci mettono troppo poco per farci gol. Quindi tocca a noi diminuire questi errori. Ognuno ci ha messo il suo nelle ultime partite. Poi rientri nel secondo tempo con tutto lo stadio che ti carica ma poi dopo due minuti prendi gol da fallo laterale e questo è stato una mazzata per noi e per lo stadio intero".