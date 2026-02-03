Freuler dopo Bologna-Milan: 'La terza rete è stata una mazzata per tutti'

Pianeta Milan
BOLOGNA-MILAN

Freuler al termine di Bologna-Milan: “Ci abbiamo messo troppo del nostro per prendere gol”

Remo Freuler, giocatore rossoblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna
Remo Freuler, giocatore rossoblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Cosa sta mancando? Il fatto che dobbiamo stare attenti per 90 minuti. Ogni errore il Milan ti punisce. Ci mettiamo troppo del nostro e gli altri ci mettono troppo poco per farci gol. Quindi tocca a noi diminuire questi errori. Ognuno ci ha messo il suo nelle ultime partite. Poi rientri nel secondo tempo con tutto lo stadio che ti carica ma poi dopo due minuti prendi gol da fallo laterale e questo è stato una mazzata per noi e per lo stadio intero".

Sugli altri obiettivi: "Dobbiamo ringraziare i tifosi per essere rimasti fino alla fine. Siamo ancora dentro in Coppa Italia, che difendiamo come leoni, e in l'Europa League in cui abbiamo tante possibilità per arrivare fino in fondo. Mentalmente dobbiamo essere delusi da noi stessi. Da domani dobbiamo switchare perché domenica c'è una finale che dobbiamo giocare al massimo, col Parma".

